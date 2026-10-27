Операция Сил обороны Украины «Вивальди» позволила оттеснить российские войска и освободить значительные территории к северу от Лимана. В то же время угроза для Славянско-Краматорской агломерации сохраняется, поскольку российские войска пытаются найти новые направления для продвижения.

Об этом соучредитель аналитического проекта DeepState Роман Погорилый заявил в интервью Украинскому радио.

По словам аналитика, в ходе операции «Вивальди» украинским военным удалось ликвидировать российский выступ к северу от Лимана. Ранее противник пытался перебрасывать туда ресурсы в районе Шандриголового, а также продвигаться через лесные массивы вблизи Ямполя и Заречного.

Ситуацию удалось стабилизировать благодаря привлечению Третьего армейского корпуса. Погорилый назвал операцию успешной на тактическом уровне и отметил, что Силы обороны воспользовались истощением ресурсов противника, чтобы оттеснить его.

В то же время после потери позиций к северу от Лимана российские войска начали искать возможности для продвижения южнее. В частности, продолжаются бои за Рай-Александровку — важный населенный пункт на подступах к Славянску.

По оценке соучредителя DeepState, пока рано утверждать, что угрозу для Славянско-Краматорской агломерации удалось устранить.

Отдельно Погорилый прокомментировал ситуацию на Купянском направлении. По его словам, операция «Велес» частично помогла решить проблему проникновения российских военных в Купянск. Однако в районе остаются так называемые «серые зоны», а попытки инфильтрации российских подразделений продолжаются.

Аналитик подчеркнул, что украинские военные продолжают выявлять и уничтожать противника, однако ситуация может вновь обостриться.

Также он обратил внимание на сложную обстановку вблизи Орехова на Запорожском направлении. По его словам, российские войска постепенно накапливают там живую силу и пытаются приблизиться к украинским позициям через лесополосы.

Источник: Украинское радио

Операция «Вивальди» и другие контрнаступательные действия украинских войск в 2026 году позволили Украине перехватить оперативную инициативу на всей линии фронта и фактически остановить продвижение российской армии. Об этом сообщили аналитики Института изучения войны (ISW), которые также заявили об уничтожении крупной российской дивизии в ходе операции.

Третий армейский корпус обнародовал видео с экшн-камер бойцов, участвовавших в четвёртом сезоне военной операции «Вивальди». В результате успешного маневра украинских сил российские оккупанты оказались в окружении, понесли потери и были вынуждены массово отступать или сдаваться в плен.

Третий армейский корпус и приданные ему подразделения освободили ещё три населённых пункта — Зеленую Долину, Липовое и Колодзи. По словам командира корпуса Андрея Билецкого, в ходе нового этапа операции «Вивальди» украинские силы вернули 101 км² территории, а российская армия потеряла около 3 тысяч военнослужащих.

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