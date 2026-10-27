乌克兰国防军发起的“维瓦尔第”行动成功将俄军击退，并收复了利曼以北的大片领土。 与此同时，斯洛维扬斯克-克拉马托尔斯克都市圈仍面临威胁，因为俄军正试图寻找新的推进方向。

“DeepState”分析项目联合创始人罗曼·波戈里利在接受乌克兰广播电台采访时指出这一点。

据这位分析师称，在“维瓦尔第”行动期间，乌克兰军队成功清剿了利曼以北的俄军突出部。 此前，敌军曾试图在尚德里戈洛沃地区向该地调遣兵力，并企图通过扬波尔和扎里奇内附近的森林地带推进。

得益于第三军团的介入，局势得以稳定。波戈里利称此次行动在战术层面取得成功，并指出乌克兰国防军利用敌方资源耗尽之机将其击退。

与此同时，在失去利曼以北阵地后，俄军开始寻找向南推进的机会。特别是，围绕赖-亚历山德罗夫卡——斯洛维扬斯克周边的一处重要聚居点——的战斗仍在持续。

据DeepState联合创始人评估，目前断言斯洛维扬斯克-克拉马托尔斯克都市圈的威胁已被消除还为时过早。

此外，波戈里利还就库皮扬斯克方向的局势发表了评论。 据他介绍，“维莱斯”行动在一定程度上缓解了俄军渗透库皮扬斯克的问题。然而，该地区仍存在所谓的“灰色地带”，俄军部队的渗透企图仍在持续。

这位分析师强调，乌克兰军队仍在持续发现并消灭敌军，但局势可能再次升级。

他还特别指出，在扎波罗热方向的奥里霍夫附近局势十分复杂。据他介绍，俄军正在该地逐步集结兵力，并试图通过林带向乌克兰阵地靠近。

来源：乌克兰广播电台

2026年的“维瓦尔第”行动以及乌克兰军队开展的其他反攻行动，使乌克兰得以在整个前线夺取作战主动权，并实际上阻止了俄军的推进。 战争研究所（ISW）的分析师们报告了这一情况，他们还表示，在此次行动中，一支规模庞大的俄罗斯师被彻底歼灭。

第三军团公布了参与“维瓦尔第”军事行动第四阶段的士兵们佩戴的运动相机拍摄的视频。 由于乌克兰军队成功实施了战术机动，俄占领军被包围，遭受了重大损失，被迫大规模撤退或投降。

第三军团及其所属部队又解放了三个居民点——泽莱纳多利纳、利波韦和科洛迪亚齐。 据军团指挥官安德烈·比列茨基称，在“维瓦尔第”行动的新阶段中，乌克兰军队收复了101平方公里领土，而俄军损失了约3000名士兵。

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