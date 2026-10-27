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Операція Сил оборони України «Вівальді» дозволила відтіснити російські війська та звільнити значні території на північ від Лимана. Водночас загроза для Слов’янсько-Краматорської агломерації залишається, оскільки російські війська намагаються знайти нові напрямки для просування.

Про це співзасновник аналітичного проєкту DeepState Роман Погорілий заявив в інтерв’ю Українському радіо.

За словами аналітика, під час операції «Вівальді» українським військовим вдалося ліквідувати російський виступ на північ від Лимана. Раніше противник намагався перекидати туди ресурси в районі Шандриголового, а також просуватися через лісові масиви поблизу Ямполя та Зарічного.

Ситуацію вдалося стабілізувати завдяки залученню Третього армійського корпусу. Погорілий назвав операцію успішною на тактичному рівні та зазначив, що Сили оборони скористалися виснаженням ресурсів противника, щоб відтіснити його.

Водночас після втрати позицій на північ від Лимана російські війська почали шукати можливості для просування південніше. Зокрема, тривають бої за Рай-Олександрівку — важливий населений пункт на підступах до Слов’янська.

За оцінкою співзасновника DeepState, поки що зарано стверджувати, що загрозу для Слов’янсько-Краматорської агломерації вдалося усунути.

Окремо Погорілий прокоментував ситуацію на Куп’янському напрямку. За його словами, операція «Велес» частково допомогла розв’язати проблему проникнення російських військових до Куп’янська. Однак у районі залишаються так звані сірі зони, а спроби інфільтрації російських підрозділів тривають.

Аналітик наголосив, що українські військові продовжують виявляти та знищувати противника, проте ситуація може знову загостритися.

Також він звернув увагу на складну обстановку поблизу Оріхова на Запорізькому напрямку. За його словами, російські війська поступово накопичують там живу силу та намагаються наблизитися до українських позицій через лісосмуги.

Джерело: Українське радіо

Операція «Вівальді» та інші контрнаступальні дії українських військ у 2026 році дали змогу Україні перехопити оперативну ініціативу на всій лінії фронту й фактично зупинити просування російської армії. Про це повідомили аналітики Інституту вивчення війни (ISW), які також заявили про знищення великої російської дивізії під час операції.

Третій армійський корпус оприлюднив відео з екшн-камер бійців, які брали участь у четвертому сезоні військової операції «Вівальді». У результаті успішного маневру українських сил російські окупанти потрапили в оточення, зазнали втрат і змушені були масово відступати або здаватися в полон.

Третій армійський корпус і придані йому підрозділи звільнили ще три населені пункти — Зелену Долину, Липове та Колодязі. За словами командира корпусу Андрія Білецького, під час нового етапу операції «Вівальді» українські сили повернули 101 км² території, а російська армія втратила близько 3 тисяч військових.

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