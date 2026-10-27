Украинские дроны появились на саммите в Москве с участием Путина

Во время Форума стран-экспортеров газа (ФСЭГ) в Москве 27 октября, в котором принимал участие Путин, силы противовоздушной обороны страны-агрессора сбили над столицей РФ не менее 16 беспилотников. Из-за воздушной угрозы и мер безопасности в аэропортах Внуково, Домодедово и Жуковский введены ограничения, что привело к отмене 29 и задержке 82 авиарейсов, а пассажирские самолеты обходят московский авиаузел.

Кроме того, в центре Москвы из-за мероприятий с участием главы Кремля принудительно отключили мобильный интернет, что вызвало массовые сбои в работе навигаторов и карт. Власти также перекрыли движение транспорта и пешеходов на ключевых мостах и улицах вокруг Кремля и Краснопресненской набережной.

Параллельно с ФСЕГ в столице РФ готовятся к проведению саммита «Россия — Африка», в рамках которого запланирована серия двусторонних встреч российского руководства.

Источник: Важные истории.

С 27 по 29 октября российские власти ограничат доступ к мобильному интернету в пределах Третьего транспортного кольца в Москве. В Министерстве цифрового развития РФ объяснили эти меры обеспечением безопасности во время проведения «Форума стран-экспортеров газа» (ФСЭГ) и саммита «Россия — Африка», на котором будет присутствовать Путин.

Ранее в Санкт-Петербурге произошел масштабный сбой в работе мобильного интернета. Отключение совпало с прибытием Путина в Петербург, где он должен встретиться с правителем Малайзии султаном Ибрагимом Исмаилом и провести рабочие встречи с губернаторами Петербурга и Ленобласти.

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что ограничения на мобильный интернет во время Петербургского международного экономического форума (ПМЭФ), где также присутствовал Путин, были введены для предотвращения угроз безопасности. Речь идет об угрозах со стороны Украины.

Читай нас в