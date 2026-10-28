В Запорожье антидроновая сетка защитила людей от российского FPV-дрона

В Запорожье антидроновая сетка помогла спасти людей от российского FPV-дрона. Этот случай демонстрирует важность установки таких защитных конструкций в городах, которые находятся под угрозой атак беспилотников.

Вчера, 27 октября, в Запорожье российский FPV-дрон пытался атаковать муниципальный автобус. Однако благодаря антидроновой защите беспилотник запутался в сетке и взорвался, так и не долетев до транспорта. Об этом сообщил и. о. начальника Запорожской ОГА Михаил Семикин.

«Автобус получил незначительные повреждения. Самое главное — все пассажиры целы и невредимы. Это еще одно доказательство того, насколько важно защищать наши дороги антидроновыми сетками. Продолжаем эту работу», — подчеркнул он.

В то же время сопредседатель Совета обороны Запорожской области Иван Федоров сообщил, что за сутки в результате вражеских ударов по Запорожскому району два человека получили ранения.

«Всего за сутки оккупанты нанесли 846 ударов по 41 населенному пункту Запорожской области», — уточнил чиновник.

Кроме того, по его словам, поступило 69 сообщений о повреждении жилья, автомобилей и объектов инфраструктуры.

Источник: Запорожская ОГА

Добавим, что россияне за сутки нанесли 846 ударов по Запорожской области, есть раненые.

В результате удара российского дрона по Харькову 27 октября ранены пять человек, среди них — ребенок.

Кроме того, Россия атаковала критически важную инфраструктуру Днепра.

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