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Росія атакувала критичну інфраструктуру Дніпра

UA NEWS 27 Жовтня 2026 17:24
Росія атакувала критичну інфраструктуру Дніпра
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Російські війська завдали удару по об’єкту критичної інфраструктури Дніпра. 

На місці влучання виникла пожежа, є постраждалий.

 Інформація про масштаби пошкоджень та стан пораненого уточнюється.

Джерело: Дніпропетровська обласна військова адміністрація

23 жовтня російські війська завдали чергового удару по Дніпру та передмістю. 

Російський дрон влучив біля школи в Полтаві, є постраждалі.

У Хмельницькому районі внаслідок падіння уламків російського безпілотника загорілася автозаправна станція. Двоє людей дістали легкі поранення.

У ніч проти 14 жовтня в Луцьку внаслідок влучання ворожого безпілотника виникла пожежа на території нафтобази. Загоряння сталося близько другої години ночі.

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