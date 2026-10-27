Росія атакувала критичну інфраструктуру Дніпра
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Російські війська завдали удару по об’єкту критичної інфраструктури Дніпра.
На місці влучання виникла пожежа, є постраждалий.
Інформація про масштаби пошкоджень та стан пораненого уточнюється.
Джерело: Дніпропетровська обласна військова адміністрація
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