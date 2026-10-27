Росія атакувала критичну інфраструктуру Дніпра

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Російські війська завдали удару по об’єкту критичної інфраструктури Дніпра.

На місці влучання виникла пожежа, є постраждалий.

Інформація про масштаби пошкоджень та стан пораненого уточнюється.

Джерело: Дніпропетровська обласна військова адміністрація

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