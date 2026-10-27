Rosja zaatakowała infrastrukturę o znaczeniu krytycznym w Dnieprze
Rosyjskie wojska przeprowadziły atak na obiekt infrastruktury krytycznej w Dnieprze.
W miejscu trafienia wybuchł pożar, jest jedna osoba ranna.
Informacje na temat zakresu zniszczeń i stanu poszkodowanego są obecnie weryfikowane.
Źródło: Obwodowa Administracja Wojskowa w Dnieprze
23 października rosyjskie wojska przeprowadziły kolejny atak na Dniepr i jego przedmieścia.
Rosyjski dron uderzył w pobliżu szkoły w Połtawie, są poszkodowani.
W rejonie chmielnickim w wyniku upadku odłamków rosyjskiego drona zapaliła się stacja benzynowa. Dwie osoby odniosły lekkie obrażenia.
W nocy z 13 na 14 października w Łucku w wyniku uderzenia wrogiego drona wybuchł pożar na terenie bazy paliwowej. Pożar wybuchł około drugiej w nocy.