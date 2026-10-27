+9° Kijów +7° Warszawa +21° Waszyngton
$ 45.54 € 50.77 zł 11.54
$ 45.54 € 50.77 zł 11.54
+9° Kijów +7° Warszawa +21° Waszyngton
Wiadomości Wojna z FR

Rosja zaatakowała infrastrukturę o znaczeniu krytycznym w Dnieprze

UA NEWS 27 października 2026 17:24
Rosja zaatakowała infrastrukturę o znaczeniu krytycznym w Dnieprze

Rosyjskie wojska przeprowadziły atak na obiekt infrastruktury krytycznej w Dnieprze. 

W miejscu trafienia wybuchł pożar, jest jedna osoba ranna.

 Informacje na temat zakresu zniszczeń i stanu poszkodowanego są obecnie weryfikowane.

Źródło: Obwodowa Administracja Wojskowa w Dnieprze

23 października rosyjskie wojska przeprowadziły kolejny atak na Dniepr i jego przedmieścia. 

Rosyjski dron uderzył w pobliżu szkoły w Połtawie, są poszkodowani.

W rejonie chmielnickim w wyniku upadku odłamków rosyjskiego drona zapaliła się stacja benzynowa. Dwie osoby odniosły lekkie obrażenia.

W nocy z 13 na 14 października w Łucku w wyniku uderzenia wrogiego drona wybuchł pożar na terenie bazy paliwowej. Pożar wybuchł około drugiej w nocy.

Czytaj nas na
Pobierz naszą aplikację