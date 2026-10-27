Rosja zaatakowała infrastrukturę o znaczeniu krytycznym w Dnieprze

Rosyjskie wojska przeprowadziły atak na obiekt infrastruktury krytycznej w Dnieprze.

W miejscu trafienia wybuchł pożar, jest jedna osoba ranna.

Informacje na temat zakresu zniszczeń i stanu poszkodowanego są obecnie weryfikowane.

Źródło: Obwodowa Administracja Wojskowa w Dnieprze

23 października rosyjskie wojska przeprowadziły kolejny atak na Dniepr i jego przedmieścia.

Rosyjski dron uderzył w pobliżu szkoły w Połtawie, są poszkodowani.

W rejonie chmielnickim w wyniku upadku odłamków rosyjskiego drona zapaliła się stacja benzynowa. Dwie osoby odniosły lekkie obrażenia.

W nocy z 13 na 14 października w Łucku w wyniku uderzenia wrogiego drona wybuchł pożar na terenie bazy paliwowej. Pożar wybuchł około drugiej w nocy.

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