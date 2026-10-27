Россия нанесла удар по критически важной инфраструктуре Днепра
Российские войска нанесли удар по объекту критической инфраструктуры Днепра.
На месте попадания возник пожар, есть пострадавший.
Информация о масштабах повреждений и состоянии раненого уточняется.
Источник: Днепропетровская областная военная администрация
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