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Россия нанесла удар по критически важной инфраструктуре Днепра

UA NEWS 27 Октября 2026 17:24
Россия нанесла удар по критически важной инфраструктуре Днепра

Российские войска нанесли удар по объекту критической инфраструктуры Днепра. 

На месте попадания возник пожар, есть пострадавший.

 Информация о масштабах повреждений и состоянии раненого уточняется.

Источник: Днепропетровская областная военная администрация

23 октября российские войска нанесли очередной удар по Днепру и пригороду. 

Российский дрон попал рядом со школой в Полтаве, есть пострадавшие.

В Хмельницком районе в результате падения обломков российского беспилотника загорелась автозаправочная станция. Двое человек получили легкие ранения.

В ночь на 14 октября в Луцке в результате попадания вражеского беспилотника возник пожар на территории нефтебазы. Возгорание произошло около двух часов ночи.

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