Перемирие для Олешек распространили на Херсонскую область — BBC News

Режим прекращения огня, введенный для доставки продовольствия и медикаментов в временно оккупированные Олешки Херсонской области, распространили на более широкую территорию региона. Об этом сообщает BBC News. По данным издания, с начала перемирия во вторник сообщений о его нарушении не поступало.

Олешки находятся под временной оккупацией Российской Федерации, государства-агрессора, с первых дней полномасштабного вторжения в феврале 2022 года. По оценкам, в городе остаются от 1 700 до 2 000 человек, еще несколько тысяч — в прилегающих районах. Жители не имеют доступа к продуктам, воде и электричеству, а пути выезда опасны из-за минирования и угрозы атак дронов.

Гуманитарные конвои и эвакуация

Первая леди США Мелания Трамп заявила, что зону действия договоренности расширили в пределах Херсонской области для безопасного проезда гуманитарных конвоев. Это также подтвердили пресс-секретарь украинского омбудсмена и Александр Толоконников, заместитель главы Херсона. По его словам, российские обстрелы прекратились как в подконтрольном Украине Херсоне, так и в более широком регионе.

Больше актуальных новостей — в Telegram-канале UA.News Telegram.

Договоренность предусматривает разминирование основных подъездных дорог, доставку гуманитарной помощи в Олешки, а также эвакуацию желающих выехать, которую планируют на пятницу. Местный волонтер сообщил BBC News, что по состоянию на вторник после обеда о желании эвакуироваться заявили около 500 человек.

Срок перемирия

Пресс-секретарь Кремля Дмитрий Песков заявил, что перемирие соблюдается. Министр иностранных дел Украины Андрей Сибига отметил, что успешное выполнение договоренности может открыть путь к другим шагам в мирном процессе. Представитель парламентской фракции президента Владимира Зеленского Давид Арахамия сообщил, что перемирие должно продлиться до 22:59 по киевскому времени в воскресенье, 1 ноября, и назвал его крупнейшей деэскалацией с 2022 года.

В то же время детали эвакуации остаются неясными для жителей. Люди, с которыми общалось издание, опасаются, что Россия может не позволить им вернуться на подконтрольную Украине территорию или будет проверять их телефоны и онлайн-активность. Генеральный штаб ВСУ призвал не доверять непроверенным сообщениям и не распространять данные о маршрутах, времени и местах перемещения людей и гуманитарных конвоев.

Читай нас в