Rozejm dla Oleszek rozszerzono na obwód chersoński — BBC News

Rozejm wprowadzony w celu dostarczenia żywności i leków do tymczasowo okupowanych Oleszek w obwodzie chersońskim rozszerzono na szerszy obszar regionu. Informuje o tym BBC News. Według redakcji od początku rozejmu we wtorek nie napłynęły żadne doniesienia o jego naruszeniu.

Oleszki znajdują się pod tymczasową okupacją Federacji Rosyjskiej, państwa-agresora, od pierwszych dni pełnoskalowej inwazji w lutym 2022 roku. Szacuje się, że w mieście pozostaje od 1700 do 2000 osób, a kolejne kilka tysięcy — w okolicznych rejonach. Mieszkańcy nie mają dostępu do żywności, wody ani energii elektrycznej, a drogi wyjazdu są niebezpieczne z powodu zaminowania i zagrożenia atakami dronów.

Konwoje humanitarne i ewakuacja

Pierwsza dama USA Melania Trump oświadczyła, że obszar obowiązywania porozumienia rozszerzono w granicach obwodu chersońskiego, aby umożliwić bezpieczny przejazd konwojów humanitarnych. Potwierdzili to również rzeczniczka ukraińskiego rzecznika praw obywatelskich oraz Ołeksandr Tołokonnikow, zastępca szefa Chersonia. Według niego rosyjskie ostrzały ustały zarówno w kontrolowanym przez Ukrainę Chersoniu, jak i w szerszym regionie.

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Porozumienie przewiduje rozminowanie głównych dróg dojazdowych, dostarczenie pomocy humanitarnej do Oleszek, a także ewakuację chętnych do wyjazdu, którą zaplanowano na piątek. Lokalny wolontariusz powiedział BBC News, że we wtorek po południu chęć ewakuacji zgłosiło około 500 osób.

Czas trwania rozejmu

Rzecznik Kremla Dmitrij Pieskow oświadczył, że rozejm jest przestrzegany. Minister spraw zagranicznych Ukrainy Andrij Sybiha zaznaczył, że pomyślna realizacja porozumienia może otworzyć drogę do innych kroków w procesie pokojowym. Dawyd Arachamia, przedstawiciel frakcji parlamentarnej prezydenta Wołodymyra Zełenskiego, poinformował, że rozejm ma trwać do godziny 22:59 czasu kijowskiego w niedzielę 1 listopada, i nazwał go największą deeskalacją od 2022 roku.

Jednocześnie szczegóły ewakuacji pozostają dla mieszkańców niejasne. Osoby, z którymi rozmawiała redakcja, obawiają się, że Rosja może nie pozwolić im wrócić na terytorium kontrolowane przez Ukrainę albo sprawdzać ich telefony i aktywność w internecie. Sztab Generalny Sił Zbrojnych Ukrainy wezwał, aby nie ufać niezweryfikowanym informacjom i nie rozpowszechniać danych o trasach, czasie i miejscach przemieszczania się ludzi oraz konwojów humanitarnych.

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