Перемир’я для Олешок поширили на Херсонщину — BBC News

Режим припинення вогню, запроваджений для доставки їжі та медикаментів до тимчасово окупованих Олешок Херсонської області, поширили на ширшу територію регіону. Про це повідомляє BBC News. За даними видання, від початку перемир’я у вівторок повідомлень про його порушення не надходило.

Олешки перебувають під тимчасовою окупацією Російської Федерації — держави-агресора — від перших днів повномасштабного вторгнення у лютому 2022 року. У місті, за оцінками, залишаються від 1 700 до 2 000 людей, ще кілька тисяч — у навколишніх районах. Мешканці не мають доступу до продуктів, води та електрики, а шляхи виїзду є небезпечними через мінування і загрозу атак дронів.

Гуманітарні конвої та евакуація

Перша леді США Меланія Трамп заявила, що зону дії домовленості розширили в межах Херсонської області для безпечного проїзду гуманітарних конвоїв. Це також підтвердили прессекретар українського омбудсмана та Олександр Толоконніков, заступник голови Херсона. За його словами, російські обстріли припинилися як у підконтрольному Україні Херсоні, так і в ширшому регіоні.

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Домовленість передбачає розмінування основних під’їзних доріг, доставку гуманітарної допомоги до Олешок, а також евакуацію охочих виїхати, яку планують на п’ятницю. Місцевий волонтер повідомив BBC News, що станом на вівторок по обіді про бажання евакуюватися заявили приблизно 500 людей.

Термін перемир’я

Речник Кремля Дмитро Пєсков заявив, що перемир’я дотримується. Міністр закордонних справ України Андрій Сибіга зазначив, що успішне виконання домовленості може відкрити шлях до інших кроків у мирному процесі. Представник парламентської фракції президента Володимира Зеленського Давид Арахамія повідомив, що перемир’я має тривати до 22:59 за київським часом у неділю, 1 листопада, і назвав його найбільшою деескалацією з 2022 року.

Водночас деталі евакуації залишаються незрозумілими для мешканців. Люди, з якими спілкувалося видання, побоюються, що Росія може не дозволити їм повернутися на підконтрольну Україні територію або перевірятиме їхні телефони та онлайн-активність. Генеральний штаб ЗСУ закликав не довіряти неперевіреним повідомленням і не поширювати даних про маршрути, час та місця руху людей і гуманітарних конвоїв.

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