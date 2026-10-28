奥列什基停火扩大至赫尔松州——BBC News

为向赫尔松州暂时被占领的奥列什基运送食品和药品而实施的停火，已扩大至该地区更广泛的区域。BBC News报道。据该媒体称，自停火于周二开始以来，尚未收到有关违反停火的报告。

自2022年2月全面入侵的最初几天起，奥列什基一直处于俄罗斯联邦这一侵略国的暂时占领之下。据估计，该市仍有1700至2000人，周边地区还有数千人。居民无法获得食品、水和电力，而离开的路线因布雷和无人机袭击威胁而十分危险。

人道主义车队和撤离

美国第一夫人梅拉尼娅·特朗普表示，为确保人道主义车队安全通行，该协议的适用范围已在赫尔松州境内扩大。乌克兰监察专员的新闻秘书以及赫尔松副市长亚历山大·托洛孔尼科夫也证实了这一点。据他表示，俄罗斯的炮击已在乌克兰控制的赫尔松以及更广泛的地区停止。

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该协议规定对主要进出道路进行排雷、向奥列什基运送人道主义援助，以及撤离希望离开的人，撤离计划于周五进行。一名当地志愿者告诉BBC News，截至周二下午，约有500人表示希望撤离。

停火期限

克里姆林宫发言人德米特里·佩斯科夫表示，停火正在得到遵守。乌克兰外交部长安德里·瑟比加指出，成功落实该协议可能为和平进程中的其他步骤铺平道路。乌克兰总统弗拉基米尔·泽连斯基所在议会党团的代表达维德·阿拉哈米亚表示，停火将持续至11月1日星期日基辅时间22时59分，并称这是自2022年以来规模最大的降级行动。

与此同时，撤离的细节对居民而言仍不明确。与该媒体交谈的人担心，俄罗斯可能不允许他们返回乌克兰控制的地区，或检查他们的手机和网络活动。乌克兰武装部队总参谋部呼吁不要相信未经证实的信息，也不要传播有关人员和人道主义车队移动路线、时间及地点的数据。

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