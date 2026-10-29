W rosyjskim Sterlitamaku drony zaatakowały fabrykę sody, rozległy się wybuchy

Rankiem 29 października mieszkańcy rosyjskiego Sterlitamaku w Baszkirii zgłosili wybuchy i dym w pobliżu zakładu „Baszkirska Spółka Sodowa”. Według wstępnych danych podczas ataku w okolicy miasta mogły znajdować się co najmniej dwa drony typu samolotowego.

Jak donoszą lokalni mieszkańcy w mediach społecznościowych, w mieście rozległo się kilka głośnych wybuchów. Pojawiły się również informacje o co najmniej dwóch dronach typu samolotowego.

Wstępnie jednym z możliwych celów ataku mogła być fabryka „Bashkirskaya Soda Company” — jedno z największych przedsiębiorstw produkujących sodę w Rosji.

Firma produkuje między innymi sodę spożywczą, kalcynowaną i kaustyczną. Jednocześnie informacje o skutkach ataku i ewentualnych uszkodzeniach mocy produkcyjnych wymagają na razie potwierdzenia.

Sterlitamak jest jednym z ośrodków przemysłowych Baszkirii. Oprócz „Baszkirskiej Spółki Sody” w mieście znajdują się przedsiębiorstwa z branży petrochemicznej i obronnej.

W szczególności sterlitamacka fabryka petrochemiczna produkuje kauczuki syntetyczne, przeciwutleniacze oraz dodatki do paliw.

W mieście działa również federalne przedsiębiorstwo państwowe „Awangard”, którego działalność związana jest z produkcją wyrobów dla przemysłu obronnego.

Na razie nie ma potwierdzonych danych dotyczących skali zniszczeń obiektów przemysłowych w wyniku porannych wybuchów. Szczegóły zdarzenia są nadal ustalane.

Informują o tym rosyjskie kanały na Telegramie oraz społeczności OSINT.

W rosyjskim Nowomoskowsku w obwodzie tulskim w nocy z 28 na 29 października drony zaatakowały zakład chemiczny „Azot”, po czym na terenie zakładu wybuchł pożar. Mieszkańcy zgłaszają również obecność gryzącego zapachu w mieście. Zakład ten ma duże znaczenie dla rosyjskiego kompleksu wojskowo-przemysłowego.

Tymczasem w Lipiecku rozległy się wybuchy, doniesiono o pożarze w pobliżu lotniska.

Podczas Forum Krajów Eksportujących Gaz (FSEG) w Moskwie 27 października, z udziałem Putina, siły obrony przeciwlotniczej kraju-agresora zestrzeliły nad stolicą RF co najmniej 16 dronów.

W ciągu dnia 26 października oraz w nocy z 26 na 27 października oddziały Sił Obronnych Ukrainy przeprowadziły skuteczne ataki na obiekty wojskowe rosyjskich okupantów w obwodach ługańskim, donieckim i zaporoskim.

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