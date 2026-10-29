在俄罗斯斯特利塔马克市，无人机袭击了一家苏打厂，现场传出爆炸声

10月29日上午，俄罗斯巴什科尔托斯坦共和国斯特利塔马克市的居民报告称，“巴什基尔苏打公司”附近发生爆炸并冒出浓烟。 据初步消息，袭击发生时，该市周边区域可能至少有两架飞机式无人机。

据当地居民在社交媒体上的报道，该市传出了数声巨响。此外，还有消息称现场至少有两架飞机式无人机。

据初步推测，此次袭击的可能目标之一是“巴什基尔苏打公司”工厂——这是俄罗斯最大的苏打生产企业之一。

该公司主要生产食品级、煅烧和小苏打。不过，关于此次袭击的后果以及生产设施可能遭受的损坏，目前尚待证实。

斯特利塔马克是巴什科尔托斯坦共和国的工业中心之一。除“巴什基尔苏打公司”外，该市还设有石油化工和国防行业的企业。

其中，斯特利塔马克石油化工厂生产合成橡胶、抗氧化剂和燃油添加剂。

此外，该市还有一家名为“先锋”的联邦国有企业，其业务涉及国防工业产品的生产。

目前尚无关于今晨爆炸导致工业设施受损程度的可靠数据。事件详情仍在核实中。

俄罗斯Telegram频道及OSINT社区报道了这一消息。

10月28日夜间，在俄罗斯图拉州的新莫斯科斯克市，“阿佐特”化工厂遭到无人机袭击，随后厂区内发生火灾。 当地居民还报告称，市内弥漫着刺鼻的气味。该工厂对俄罗斯军工复合体具有重要意义。

与此同时，利佩茨克市传出爆炸声，据报机场附近发生火灾。

10月27日，在普京出席的莫斯科天然气出口国论坛（GECF）期间，侵略国的防空部队在俄罗斯首都上空击落了至少16架无人机。

10月26日及27日凌晨，乌克兰国防军部队对卢甘斯克、顿涅茨克和扎波罗热地区的俄罗斯占领军军事设施实施了成功打击。

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