В российском Стерлитамаке дроны атаковали содовый завод, раздались взрывы

Утром 29 октября жители российского Стерлитамака в Башкортостане сообщили о взрывах и дыме вблизи предприятия «Башкирская содовая компания». По предварительным данным, во время атаки в районе города могли находиться как минимум два беспилотника авиационного типа.

По сообщениям местных жителей в социальных сетях, в городе раздалось несколько громких взрывов. Также появилась информация о как минимум двух беспилотниках авиационного типа.

Предположительно, одной из возможных целей атаки мог быть завод «Башкирская содовая компания» — одно из крупнейших предприятий по производству соды в России.

Компания производит, в частности, пищевую, кальцинированную и каустическую соду. В то же время информация о последствиях атаки и возможных повреждениях производственных мощностей пока требует подтверждения.

Стерлитамак является одним из промышленных центров Башкортостана. Помимо «Башкирской содовой компании», в городе расположены предприятия нефтехимической и оборонной отраслей.

В частности, Стерлитамакский нефтехимический завод производит синтетические каучуки, антиоксиданты и топливные присадки.

Также в городе работает федеральное казенное предприятие «Авангард», деятельность которого связана с производством продукции для оборонной отрасли.

На данный момент нет подтвержденных данных о масштабах повреждений промышленных объектов в результате утренних взрывов. Подробности инцидента уточняются.

Об этом сообщают российские Telegram-каналы и OSINT-сообщества.

В российском Новомосковске Тульской области ночью 28 октября беспилотники атаковали химический завод «Азот», после чего на предприятии вспыхнул пожар. Местные жители также сообщают о едком запахе в городе. Завод имеет важное значение для российского военно-промышленного комплекса.

Тем временем в Липецке раздались взрывы, сообщают о пожаре возле аэродрома.

Во время Форума стран-экспортеров газа (ФСЭГ) в Москве 27 октября с участием Путина силы противовоздушной обороны страны-агрессора сбили над столицей РФ не менее 16 беспилотников.

Подразделения Сил обороны Украины в течение 26 октября и в ночь на 27 октября нанесли успешные удары по военным объектам российских оккупантов в Луганской, Донецкой и Запорожской областях.

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