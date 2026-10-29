Na froncie doszło do 189 starć, najwięcej ataków ma miejsce na kierunku Pokrowskiego

W ciągu ostatnich 24 godzin, 28 października, na froncie doszło do 189 starć bojowych między Siłami Obronnymi Ukrainy a rosyjskimi najeźdźcami. Największą aktywność przeciwnik wykazał na kierunku Pokrowskim, gdzie ukraińscy obrońcy odparli 42 ataki.

Według danych Sztabu Generalnego rosyjskie wojska przeprowadziły 79 nalotów, zrzucając 257 kierowanych bomb lotniczych. Ponadto najeźdźcy wykorzystali 9135 dronów-kamikadze i przeprowadzili 2439 ostrzałów.

Lotnictwo, siły rakietowe i artyleria Sił Obronnych Ukrainy uderzyły w dwa obszary skupiska personelu oraz jeden punkt dowodzenia rosyjskimi bezzałogowymi statkami powietrznymi.

W obwodzie sumskim ostrzał artyleryjski dotknął miejscowości Mała Korczakówka, Łużki, Pysarówka, Nowa Sicz, Ulanowe, Jastrubine, Bachiwsk, Kuczerówka, Buniacine i Myropille.

Rosyjskie siły powietrzne przeprowadziły również naloty na obszary Wolnej Slobody, Chrapivszczyny, Mykiłskiego i Jastrubine w obwodzie sumskim.

Na kierunku północno-słobożańskim wojska rosyjskie czterokrotnie zaatakowały pozycje ukraińskich obrońców w rejonach Tovstodubowego, Ulanowego i Ryżówki.

Na kierunku południowo-slobozhańskim Siły Obronne odparły siedem ataków. Przeciwnik próbował posunąć się naprzód w rejonach Ternowej, Starycy, Ozernogo i Chrypunów.

Na kierunku kupiańskim wojska rosyjskie przeprowadziły jeden atak w rejonie Nowoosynowego.

Na kierunku Liman ukraińskie siły zbrojne odparły pięć ataków wroga w rejonach Nadii, Kolodziw, Limana i Dibrowy.

Na kierunku słowiańskim najeźdźcy dwukrotnie próbowali zaatakować pozycje Sił Obronnych w rejonach Zakitnego i Krywej Łuki.

Jednocześnie na kierunku Kramatorskim armia rosyjska nie prowadziła działań szturmowych.

Na kierunku Kostiantynów Sztab Generalny odnotował 18 ataków wojsk rosyjskich.

Przeciwnik prowadził działania szturmowe w rejonach Kostiantynówki, Oleksijewo-Druzhkivki, Nowoseliwki, Rozkisznego, Dowhej Balce, Nowogrigorówki, Mykołajpilla, Nowopawłówki i Pietrivki.

Na kierunku Pokrowskim Siły Obronne Ukrainy powstrzymały 42 ataki rosyjskich najeźdźców. Wróg prowadził działania w rejonach Siergiiwki, Młodeckiego i Nowopawłówki.

Ponadto wojska rosyjskie przeprowadzały szturmy w rejonach Torecka, Kuczerowego Jaru, Sofiivki, Vilnego, Zolotogo Kolodzia, Nowego Szachowego, Stepów, Nowego Donbasu, Czernihivki, Sviatohorivki, Dobropillia, Nowohryshyna i Udacznego.

Na kierunku Aleksandrówskim ukraińscy żołnierze odparli jeden atak Rosjan w rejonie Kalinowskiego.

Na kierunku Huliaipil Siły Obronne odparły dziewięć ataków w rejonach Kosivcewo, Nowego Zaporoża, Werchniej Tersy, Huliaipil, Bilohria i Charivnego.

Na kierunku Orichów ukraińscy obrońcy powstrzymali jeden atak wroga w rejonie Nowojakowliwki. Na kierunku przydnieprowskim nie odnotowano aktywnych działań wojsk rosyjskich.

Na kierunkach wołyńskim i poleskim nie wykryto oznak formowania grup ofensywnych armii rosyjskiej.

Informację tę podał Sztab Generalny Sił Zbrojnych Ukrainy w podsumowaniu z godziny 08:00 w czwartek, 29 października, na Facebooku.

Rosyjskie wojska okupacyjne posunęły się naprzód na kierunkach zaporoskim i donieckim. W szczególności zmiany na linii frontu odnotowano w pobliżu Wożdzyżówki i Ługowskiego w obwodzie zaporoskim, a także w pobliżu wsi Majskie w obwodzie donieckim.

W ciągu ostatniej doby ukraińskie siły zbrojne zlikwidowały kolejnych 1560 rosyjskich okupantów. Ogólne szacunkowe straty armii RF od początku pełnej inwazji na stan z poranka 29 października 2026 r. podał Sztab Generalny Sił Zbrojnych Ukrainy.

Wcześniej Sztab Generalny poinformował o 181 starciach bojowych w ciągu doby, przy czym najwięcej ataków miało miejsce na kierunku Pokrowskim.

Mapa działań wojennych na Ukrainie na dzień 28 października 2026 r. oraz najbardziej gorące kierunki.

Żołnierze 2. korpusu Gwardii Narodowej Ukrainy „Charta” prowadzą podziemną operację specjalną „Veles” na kierunku Kupiańskim, wnikając w głąb terytorium na odległość ponad 15 kilometrów. O pierwszych wynikach działań poinformowali 27 października prezydenta Ukrainy Wołodymyra Zełenskiego dowódcy: Mykhajło Drapatyj, Ihor Obolenski oraz Pawło Palisa.

W ciągu dnia 26 października oraz w nocy z 26 na 27 października oddziały Sił Obronnych Ukrainy przeprowadziły skuteczne ataki na obiekty wojskowe rosyjskich okupantów w obwodach ługańskim, donieckim i zaporoskim. W szczególności zniszczono magazyny amunicji armii RF w okolicach miejscowości Djakowe w obwodzie ługańskim oraz Ogorodnie w obwodzie donieckim, co znacznie ogranicza możliwości ogniowe przeciwnika na froncie.

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