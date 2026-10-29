На фронте произошло 189 боевых столкновений, чаще всего атакуют Покровское направление

За прошедшие сутки, 28 октября, на фронте произошло 189 боевых столкновений между Силами обороны Украины и российскими захватчиками. Наибольшую активность противник проявлял на Покровском направлении, где украинские защитники отразили 42 атаки.

По данным Генштаба, российские войска нанесли 79 авиационных ударов, сбросив 257 управляемых авиабомб. Кроме того, захватчики применили 9135 дронов-камикадзе и осуществили 2439 обстрелов.

Авиация, ракетные войска и артиллерия Сил обороны Украины поразили два района сосредоточения личного состава и один пункт управления беспилотными летательными аппаратами россиян.

В Сумской области под артиллерийскими обстрелами находились Малая Корчаковка, Лужки, Писаревка, Новая Сечь, Уланово, Яструбино, Бачевск, Кучеровка, Бунячино и Мирополье.

Также российская авиация наносила удары по районам Свободной Слободы, Храповщины, Никольского и Яструбиного в Сумской области.

На Северо-Слобожанском направлении российские войска четыре раза атаковали позиции украинских защитников в районах Товстодубового, Уланового и Рыжевки.

На Южно-Слобожанском направлении Силы обороны отразили семь атак. Противник пытался продвинуться в районах Терновой, Старицы, Озерного и Хрипунов.

На Купянском направлении российские войска один раз атаковали в районе Новоосинового.

На Лиманском направлении украинские военные отразили пять атак противника в районах Надежды, Колодцев, Лимана и Дибровы.

На Славянском направлении захватчики дважды пытались атаковать позиции Сил обороны в районах Закитного и Кривой Луки.

В то же время на Краматорском направлении российская армия штурмовых действий не проводила.

На Константиновском направлении Генштаб зафиксировал 18 атак российских войск.

Противник проводил штурмовые действия в районах Константиновки, Алексеево-Дружковки, Новоселовки, Роскошного, Долгой Балки, Новогригоровки, Николайполя, Новопавловки и Петровки.

На Покровском направлении Силы обороны Украины отразили 42 атаки российских захватчиков. Враг действовал в районах Сергеевки, Молодецкого и Новопавловки.

Также российские войска штурмовали в направлениях Торецкого, Кучерового Яра, Софиевки, Вольного, Золотого Колодца, Нового Шахового, Степей, Нового Донбасса, Черниговки, Святогоровки, Доброполья, Новогришино и Удачного.

На Александровском направлении украинские воины отразили одну атаку россиян в районе Калиновского.

На Гуляйпольском направлении Силы обороны отразили девять атак в районах Косовцевого, Нового Запорожья, Верхней Терсы, Гуляйпольского, Белогорья и Чаривного.

На Ореховском направлении украинские защитники остановили одну атаку противника в районе Новояковлевки. На Приднепровском направлении активных действий российских войск не зафиксировано.

На Волынском и Полесском направлениях признаков формирования наступательных группировок российской армии не выявлено.

Об этом сообщил Генеральный штаб Вооруженных сил Украины в сводке по состоянию на 08:00 четверга, 29 октября, в Facebook.

Российские оккупационные войска продвинулись на Запорожском и Донецком направлениях. В частности, изменения на линии фронта зафиксировали вблизи Воздвижевки и Луговского в Запорожской области, а также возле села Майское в Донецкой области.

За прошедшие сутки украинские военные ликвидировали ещё 1560 российских оккупантов. Общие ориентировочные потери армии РФ с начала полномасштабного вторжения по состоянию на утро 29 октября 2026 года обнародовал Генеральный штаб ВСУ.

Ранее Генштаб сообщил о 181 боевом столкновении за сутки, больше всего атак — на Покровском направлении.

Карта боевых действий в Украине на 28 октября 2026 года и самые горячие направления.

Военнослужащие 2-го корпуса Национальной гвардии Украины «Хартия» проводят подземную спецоперацию «Велес» на Купянском направлении, продвинувшись вглубь территории более чем на 15 километров. О первых результатах операций президенту Украины Владимиру Зеленскому 27 октября доложили командующие Михаил Драпатый, Игорь Оболенский и Павел Палиса.

Подразделения Сил обороны Украины в течение 26 октября и в ночь на 27 октября нанесли успешные удары по военным объектам российских оккупантов в Луганской, Донецкой и Запорожской областях. В частности, были поражены склады боеприпасов армии РФ в районах населенных пунктов Дяково в Луганской области и Огороднее в Донецкой области, что существенно снижает огневые возможности противника на фронте.

Читай нас в