在过去24小时内，即10月28日，前线共发生189起乌克兰国防军与俄罗斯侵略者之间的交火事件。敌军在波克罗夫斯克方向活动最为频繁，乌克兰守军在此击退了42次进攻。

据总参谋部数据，俄军发动了79次空袭，投下257枚制导炸弹。此外，侵略者还出动了9135架自杀式无人机，并实施了2439次炮击。

乌克兰国防军的航空兵、导弹部队和炮兵打击了俄军两个人员集结区和一个无人机指挥点。

在苏梅州，马拉科尔恰基夫卡、卢日基、皮萨里夫卡、诺瓦西奇、乌拉诺韦、雅斯特鲁比内、巴奇夫斯克、库切里夫卡、布尼亚奇内和米罗皮利亚均遭受了炮击。

此外，俄军航空兵还对苏梅州维尔纳·斯洛博达、赫拉皮什奇纳、尼基尔斯基和雅斯特鲁比内等地区实施了打击。

在北斯洛博扎纳方向，俄军四次袭击了托夫斯托杜博沃、乌拉诺沃和里日夫卡地区乌克兰守军的阵地。

在南斯洛博扎纳方向，乌克兰防卫部队击退了七次进攻。敌军曾试图在特尔诺瓦、斯塔里察、奥泽尔内和赫里普尼等地区推进。

在库皮扬斯克方向，俄军在新奥西诺沃地区发动了一次进攻。

在利曼方向，乌克兰军队在纳迪亚、科洛迪亚兹、利曼和迪布罗瓦地区击退了敌军的五次进攻。

在斯洛维扬斯克方向，侵略者曾两次试图在扎基特诺耶和克里瓦卢卡地区攻击国防军阵地。

与此同时，在克拉马托尔斯克方向，俄军未实施突击行动。

在科斯蒂安蒂诺夫方向，总参谋部记录到俄军发动了18次进攻。

敌军在科斯蒂安蒂诺夫卡、奥列克西耶沃-德鲁日基夫卡、诺沃塞利夫卡、罗兹基什内、多夫加·巴尔卡、诺沃格里戈罗夫卡、尼古拉皮利亚、诺沃帕夫洛夫卡和佩特罗夫卡地区发动了突击行动。

在波克罗夫斯基方向，乌克兰国防军击退了俄军侵略者的42次进攻。敌军在谢尔吉耶夫卡、莫洛德茨基和新帕夫洛夫卡地区展开行动。

此外，俄军还在托雷茨克、 库切罗夫亚鲁、索菲耶夫卡、维尔诺、佐洛托伊·科洛迪亚兹、新沙霍夫、斯特皮夫、新顿巴斯、切尔尼戈夫卡、斯维亚托戈夫卡、多布罗皮利亚、新格里希诺和乌达奇内等方向发动了猛攻。

在亚历山德罗夫斯基方向，乌克兰士兵在卡利尼夫斯基地区击退了俄军的一次进攻。

在古利亚皮尔方向，国防军在科西夫采沃、新扎波罗热、上特尔西、古利亚皮尔、比洛吉里亚和查里夫内地区击退了九次进攻。

在奥里霍夫方向，乌克兰守军在新雅科夫利夫卡地区击退了敌军的一次进攻。在第聂伯河方向，未发现俄军有积极行动。

在沃伦和波利斯基方向，未发现俄军组建进攻集团的迹象。

乌克兰武装部队总参谋部于10月29日（周四）上午8:00在Facebook上发布的汇总报告中通报了上述情况。

俄占军在扎波罗热和顿涅茨克方向有所推进。具体而言，在扎波罗热州的沃兹德维日夫卡和卢吉夫斯基附近，以及顿涅茨克州的迈斯克村附近，均记录到前线局势的变化。

过去24小时内，乌克兰军队又消灭了1560名俄罗斯占领军。截至2026年10月29日早晨，乌克兰武装部队总参谋部公布了自全面入侵开始以来俄罗斯联邦军队的大致总伤亡数字。

此前，总参谋部通报称，过去24小时内共发生181起交火事件，其中波克罗夫斯克方向的袭击最为频繁。

截至2026年10月28日的乌克兰战事地图及最激烈战线。

乌克兰国民卫队第2军团“宪章”的官兵正在库皮扬斯克方向实施代号为“维莱斯”的地下特种行动，已向敌方腹地推进超过15公里。 10月27日，指挥官米哈伊洛·德拉帕蒂、伊戈尔·奥博连斯基和帕维尔·帕利萨向乌克兰总统弗拉基米尔·泽连斯基汇报了行动的初步成果。

10月26日及27日凌晨，乌克兰国防军各部队对卢甘斯克州、顿涅茨克州和扎波罗热州的俄罗斯占领军军事设施实施了成功打击。 特别是，位于卢甘斯克州迪亚科沃和顿涅茨克州奥戈罗德涅等居民点附近的俄罗斯联邦军队弹药库遭到打击，这大大削弱了敌人在前线的火力。

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