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Протягом перших 20 днів жовтня експортні відвантаження російського зерна через порти скоротилися вчетверо порівняно з аналогічним періодом минулого року — до 1,135 мільйона тонн проти 4,515 мільйона тонн. Зокрема, експорт пшениці впав у чотири рази, ячменю — у 5,7 раза, а кукурудзи — у 2,2 раза.

Найбільше падіння зафіксовано в порту Новоросійськ, де обсяги перевалки зерна становили лише 59,6 тисячі тонн проти 1,7 мільйона тонн торік.

Через проблеми з чорноморськими перевезеннями росія зросла експорт через порти Балтійського моря в 11 разів — до 875 тисяч тонн, проте це не компенсувало загальні втрати Чорноморського регіону. Падіння морського експорту також спричинило скорочення географії постачань пшениці з 29 країн торік до 15 країн у поточному місяці, зокрема постачання до Єгипту зменшилися втричі, а до Туреччини — у 6,9 раза.

Про це пише Latifundist.com із посиланням на російські медіа.

Російська зернова галузь шукає альтернативні способи перевезення пшениці через обмеження роботи чорноморських портів. Одним із можливих маршрутів став невеликий порт Очамчире в Абхазії — грузинському регіоні, який підтримує Кремль.

Путін доручив закуповувати зерно в аграріїв на тлі проблем з експортом через порти РФ.

Нагадаємо, Росія відкинула всі варіанти зернової угоди, яка могла б дозволити відновити вивезення сільськогосподарської продукції через Чорне море. Про це Bloomberg розповів міністр аграрної політики України Тарас Висоцький. За його словами, Київ отримав відповідну інформацію від країн, які намагалися налагодити діалог із Москвою.

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