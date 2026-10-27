10月前20天，俄罗斯通过港口出口的谷物装运量较去年同期减少了四倍——从451.5万吨降至113.5万吨。 其中，小麦出口量下降了4倍，大麦下降了5.7倍，玉米下降了2.2倍。

降幅最大的是新罗西斯克港，该港谷物中转量仅为5.96万吨，而去年为170万吨。

由于黑海运输受阻，俄罗斯经波罗的海港口出口量增长了11倍，达到87.5万吨，但这仍无法弥补黑海地区整体的损失。 海运出口的下滑还导致小麦供应国数量从去年的29个减少到本月的15个，其中对埃及的供应量减少了三分之二，对土耳其的供应量则减少了6.9倍。

Latifundist.com援引俄罗斯媒体报道称。

由于黑海港口运营受限，俄罗斯谷物行业正在寻找运输小麦的替代方案。阿布哈兹（格鲁吉亚境内受克里姆林宫支持的地区）的小型港口奥恰姆奇雷已成为可能的运输路线之一。

鉴于通过俄罗斯港口出口面临困难，普京已下令向农户收购粮食。

需要指出的是，俄罗斯已拒绝了所有可能允许恢复经黑海出口农产品的小麦协议方案。乌克兰农业政策部长塔拉斯·维索茨基向彭博社透露了这一消息。 据他称，基辅方面从曾试图与莫斯科建立对话的各国获得了相关信息。

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