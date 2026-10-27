在莫斯科，安全部门正在开展突击检查，以排查适龄服役男性。他们在地铁站、综合服务中心及街头拦截这些人，随后将其送往征兵站和集结点。

人权项目“走进森林”援引莫斯科居民的投诉报道了这一情况。10月13日至21日期间，共收到六起此类事件的报告。

据该项目称，10月13日，两名年轻男子在地铁站附近被拘留，据其亲属称，其中一人因腿部植有金属板本应被免除征兵义务。 他们被送往统一征兵点和位于乌格雷什斯卡娅街的集结点。

在另一起事件中，一名出生于2002年的莫斯科大学学生在其公寓门口被拦截，随后被带往集结点。

家属称，征兵点工作人员告知他们，已经没有时间去大学开具证明了，因为这名年轻人已被计划送往军队。据人权活动人士报告，与这三名被拘留者已失去联系。

此外，还有报道称警方在地铁站进行检查：他们检查年轻人的护照，并要求解锁手机并登录“国家服务”门户网站。

该项目法律部门负责人蒂莫菲·瓦斯金将此次突击行动与定于10月中旬的征兵入伍日期联系起来。据他称，被拘留者可能在一两日内被送往军队，且无法回家。

来源：人权项目“走开”（Идите лесом）

俄罗斯独裁者弗拉基米尔·普京可能会推迟在俄罗斯进行大规模强制动员，因为克里姆林宫正在评估，加强远程打击是否能帮助其在对乌克兰的战争中实现既定目标。战争研究所（ISW）的一份分析报告中提到了这一点。

俄罗斯联邦安全委员会副主席德米特里·梅德韦杰夫声称，俄罗斯据称不打算在今年秋季进行动员。与此同时，他将有关可能征兵的报道称为“基辅的谎言挑衅”。

需要指出的是，俄罗斯各地征兵办公室已开始大规模发放“动员令”，这将使当局在必要时能够紧急召集数十万男性前往集合点。 在军人证上粘贴相应的“征召令”，意味着公民在动员令发布时有义务前往集合点报到。

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