В Москве усилили рейды по задержанию призывников для отправки в армию

В Москве силовики проводят рейды по выявлению мужчин призывного возраста. Их останавливают в метро, многофункциональных центрах и на улицах, после чего доставляют в призывные и сборные пункты.

Об этом сообщает правозащитный проект «Идите в лес» со ссылкой на обращения жителей Москвы. С 13 по 21 октября поступило шесть сообщений о таких случаях.

По данным проекта, 13 октября возле метро задержали двух молодых мужчин, одного из которых, по словам родственников, должны были освободить от призыва из-за металлической пластины в ноге. Их отвезли в Единый пункт призыва и сборный пункт на Угрешской.

В другом случае задержали студента московского университета 2002 года рождения у дверей его квартиры и доставили на сборный пункт.

Родственники утверждают, что в пункте им заявили, что времени на предоставление справки из университета уже нет, поскольку молодого человека планируют отправить в армию. По сообщениям правозащитников, связь с тремя задержанными отсутствовала.

Также сообщается о проверках полиции на станциях метро: у молодых людей проверяют паспорта и требуют разблокировать телефоны и войти на портал «Госуслуги».

Руководитель юридического отдела проекта Тимофей Васкин связывает рейды с датами отправки призывников в воинские части, запланированными на середину октября. По его словам, задержанных могут отправить в армию в течение одного-двух дней без возвращения домой.

Источник: правозащитный проект «Идите лесом» (Идите лесом)

Российский диктатор Владимир Путин может откладывать масштабную принудительную мобилизацию в России, пока Кремль оценивает, позволит ли усиление дальнобойных ударов достичь поставленных целей в войне против Украины. Об этом говорится в анализе Института изучения войны (ISW).

Заместитель председателя Совета безопасности РФ Дмитрий Медведев заявил, что Россия якобы не планирует проводить мобилизацию этой осенью. В то же время он назвал сообщения о возможном призыве «лживой провокацией Киева».

Напомним, в России началась практика массовой выдачи «мобилизационных распоряжений» в военкоматах, что позволит властям в случае необходимости срочно вызвать в пункты сбора сотни тысяч мужчин. Вклеивание соответствующей «пометки» в военный билет обязывает гражданина явиться на сборный пункт в случае объявления мобилизации.

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