Россия запустила по Украине 433 дрона за ночь, ПВО сбила 371

В ночь на воскресенье, 1 ноября, Россия атаковала Украину 433 ударными беспилотниками. Силы противовоздушной обороны уничтожили 371 цель, однако попадания были зафиксированы в 16 местах, а обломки сбитых дронов упали еще в 14 местах. По состоянию на 07:30 более 40 российских беспилотников оставались в воздухе, а боевые действия продолжались.

Российские войска начали атаку в 18:00 в субботу, 31 октября. Для нанесения ударов они использовали 433 беспилотника различных типов, в частности Shahed, «Гербера» и дроны-имитаторы «Пародия». Среди запущенных беспилотников было 64 реактивных Shahed. Россия запускала дроны с нескольких направлений: Орел, Курск, Шаталово, Брянск и Миллерово на территории РФ, а также из временно оккупированного Донецка.

Для отражения воздушной атаки были задействованы различные подразделения Сил обороны Украины. Российские беспилотники перехватывали украинская авиация, зенитные ракетные войска, подразделения радиоэлектронной борьбы (РЭБ) и беспилотных систем, а также мобильные огневые группы. По предварительным данным, по состоянию на 07:30 воскресенья, 1 ноября, украинская ПВО сбила или подавила 371 беспилотник. В то же время полностью отразить атаку на тот момент ещё не удалось: более 40 ударных дронов оставались в воздушном пространстве Украины.

В Воздушных силах сообщили, что боевые действия продолжаются. Данные о последствиях атаки и количестве уничтоженных целей могут уточняться. Несмотря на работу противовоздушной обороны, избежать попаданий не удалось. По информации военных, попадания российских беспилотников зафиксировали в 16 точках. Еще в 14 местах упали обломки сбитых воздушных целей.

Таким образом, российская атака продолжалась всю ночь и охватила несколько направлений. Украинские защитники обезвредили большинство запущенных беспилотников, однако последствия ударов и падения обломков зафиксировали в ряде мест. Об этом Воздушные силы Вооруженных сил Украины сообщили в Telegram.

В течение дня 31 октября российские войска атаковали Украину 168 ударными беспилотниками. Силы противовоздушной обороны сбили и подавили 122 вражеских дрона.

Напомним, что примерно в 22:00 30 октября в Киеве прогремел взрыв. Зафиксировано отключение электроэнергии в нескольких районах столицы.

Вечером 30 октября российский реактивный дрон поразил энергообъект в Киеве, после чего во многих районах столицы отключились свет и вода.

В результате российской ракетной атаки 29 октября был поврежден магазин «Rozetka» возле жилого комплекса «Комфорт Таун» в Киеве. Компания сообщила, как организует выдачу заказов клиентам.

Читай нас в