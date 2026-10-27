乌克兰呼吁国际科学界停止与俄罗斯联邦相关机构的合作

乌克兰教育与科学部及数字转型部呼吁国际科学界停止与俄罗斯学术及科研机构的机构间合作。

公开信中强调，俄罗斯系统性地攻击乌克兰的科研基础设施，与此同时，其科研机构却仍在参与国际研究项目和学术出版。

乌克兰呼吁各大学、研究机构和科学组织暂停与俄罗斯机构的合作项目。 还建议国际科学出版机构对代表俄罗斯学术组织的作者的稿件不予审稿，并暂停此类机构代表的编辑权限。

各部委澄清称，该呼吁仅针对与俄罗斯科研机构的机构层面的联系，而非个别研究人员的国籍、民族或族裔背景。

来源：乌克兰教育与科学部

乌克兰向八位年满70岁的杰出科学家颁发了终身国家奖学金。总统沃洛迪米尔·泽连斯基于9月25日签署了相关法令。

目前已知有两名科学家在俄罗斯对乌克兰国家科学院主席团大楼的袭击中遇难，该建筑的两层被摧毁。 另有人员受伤，且仍有数人至今下落不明。乌克兰国家语言保护专员奥莱娜·伊万诺夫斯卡娅通报了这一情况。

在俄罗斯的大学和科研机构中，针对曾反对战争或当局的教师和科研人员，施加的压力正在加剧。 据T-invariant媒体报道，相关人员被传唤至联邦安全局（FSB）接受问询，其中部分人因被列入非官方的“不可靠人员”名单，其合同未获续签。据记者称，此类案例在圣彼得堡最为集中。

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