Министерства образования и науки и цифровой трансформации Украины призвали международное научное сообщество прекратить институциональное сотрудничество с российскими академическими и научно-исследовательскими учреждениями.

В открытом письме отмечается, что Россия систематически наносит удары по украинской научной инфраструктуре, в то же время её научные учреждения продолжают участвовать в международных исследовательских проектах и публикациях.

Украина призывает университеты, исследовательские институты и научные организации приостановить совместные проекты с российскими учреждениями. Международным научным издательствам также предлагается отклонять без рецензирования рукописи авторов, представляющих российские академические организации, и приостановить редакционные полномочия представителей таких учреждений.

В министерствах уточнили, что призыв касается именно институциональных связей с российскими научными организациями, а не гражданства, национальности или этнического происхождения отдельных исследователей.

Источник: Министерство образования и науки Украины

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