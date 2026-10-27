Ministerstwa Edukacji i Nauki oraz Transformacji Cyfrowej Ukrainy wezwały międzynarodową społeczność naukową do zaprzestania współpracy instytucjonalnej z rosyjskimi instytucjami akademickimi i badawczymi.

W liście otwartym podkreślono, że Rosja systematycznie atakuje ukraińską infrastrukturę naukową, a jednocześnie jej instytucje naukowe nadal uczestniczą w międzynarodowych projektach badawczych i publikacjach.

Ukraina wzywa uniwersytety, instytuty badawcze i organizacje naukowe do zawieszenia wspólnych projektów z rosyjskimi instytucjami. Międzynarodowym wydawnictwom naukowym proponuje się również odrzucanie bez recenzji manuskryptów autorów reprezentujących rosyjskie organizacje akademickie oraz zawieszenie uprawnień redakcyjnych przedstawicieli takich instytucji.

W ministerstwach wyjaśniono, że wezwanie dotyczy właśnie powiązań instytucjonalnych z rosyjskimi organizacjami naukowymi, a nie obywatelstwa, narodowości czy pochodzenia etnicznego poszczególnych badaczy.

Źródło: Ministerstwo Edukacji i Nauki Ukrainy

W Ukrainie przyznano dożywotnie stypendia państwowe ośmiu wybitnym naukowcom, którzy osiągnęli wiek 70 lat. Odpowiedni dekret prezydent Wołodymyr Zełenski podpisał 25 września.

Obecnie wiadomo o dwóch naukowcach, którzy zginęli w wyniku rosyjskiego ataku na budynek Prezydium Narodowej Akademii Nauk Ukrainy, gdzie zniszczono dwa piętra. Są ranni, a z kilkoma osobami nadal nie ma kontaktu. Poinformowała o tym pełnomocniczka ds. ochrony języka państwowego Olena Iwanowska.

Na rosyjskich uniwersytetach i w instytutach naukowych nasila się presja na wykładowców i naukowców, którzy sprzeciwiali się wojnie lub władzy. Według danych serwisu T-invariant pracownicy są wzywani na rozmowy z FSB, a niektórym z nich nie przedłuża się umów po umieszczeniu ich na nieoficjalnych listach osób „niegodnych zaufania”. Najwięcej takich przypadków, według dziennikarzy, odnotowuje się w Sankt Petersburgu.

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