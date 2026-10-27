Видео: Зеленскому доложили о первых результатах операции «Велес»

Военнослужащие 2-го корпуса Национальной гвардии Украины «Хартия» проводят подземную спецоперацию «Велес» на Купянском направлении, продвинувшись вглубь территории более чем на 15 километров. О первых результатах операций президенту Украины Владимиру Зеленскому 27 октября доложили командующие Михаил Драпатый, Игорь Оболенский и Павел Палиса.

По данным главы государства, в ходе выполнения задач украинские защитники уже уничтожили более 100 российских оккупантов и взяли в плен ещё более 30.

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Украинские подразделения перехватили и модернизировали вражескую тактику продвижения через подземные газовые коммуникации, сделав её более технологичной. Оценивая ход операции, Владимир Зеленский отметил: «Россияне уже пытались использовать подземные газовые коммуникации, чтобы продвигаться через наши позиции и переходить к штурмовым действиям. Украинские воины успешно трансформировали эту тактику, модернизировали её, сделали значительно более продуманной и технологичной. Бережем жизни наших людей, наносим потери оккупантам и достигаем поставленных целей на Купянском направлении».

Источник: Офис Президента Украины.

Бойцы 23-го штурмового полка Р.У.Г приняли участие в контрнаступательной операции «Велес» на Купянском направлении, в ходе которой украинские защитники продвинулись более чем на 15 километров по подземным коммуникациям и взяли в плен свыше 30 российских военных.

К операции «Велес» присоединились 13-я бригада Национальной гвардии «Хартия», 23-й отдельный штурмовой полк «Р.У.Г» 2-го корпуса НГУ «Хартия», полк беспилотных систем «Лава» 2-го корпуса НГУ «Хартия», подразделения Главного управления разведки Министерства обороны Украины, в частности легион «Свобода России» и Российский добровольческий корпус, 429-я отдельная бригада беспилотных систем «Ахиллес» и другие подразделения Сил обороны.

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