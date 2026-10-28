Садовый рассказал, куда Россия чаще всего направляет реактивные дроны на западе Украины

Российские войска ежедневно запускают по две-три волны реактивных беспилотников в направлении западных областей Украины. Основными целями атак по-прежнему является энергетическая инфраструктура, в частности подстанции.

По словам Андрея Садового, российские войска направляют реактивные дроны на запад Украины, пытаясь уничтожить объекты инфраструктуры.

Украинские военные сбивают большинство воздушных целей, однако в регионе также фиксируются попадания. Чаще всего противник пытается поразить энергетические подстанции.

Мэр Львова также рассказал о последствиях падения обломков беспилотников в пределах города.

«Если говорить о территории Львова, то у нас, когда были сбиты дроны, фрагменты падали на жилые дома и были определенные повреждения», — отметил Андрей Садовый.

Мэр Львова подчеркнул, что российские войска могут нанести удар по любому региону Украины. Поэтому, по его словам, гражданам необходимо соблюдать правила безопасности и пользоваться укрытиями во время воздушных тревог.

«Сегодня в Украине нет ни одного безопасного города, потому что будь то дрон или баллистическая ракета, можно поразить любой объект. Поэтому укрытия и меры безопасности должен принимать каждый», — подчеркнул мэр Львова.

Андрей Садовый призвал украинцев ответственно относиться к собственной безопасности, ведь угроза российских воздушных атак сохраняется даже в западных областях страны.

Об этом мэр Львова Андрей Садовый рассказал в проекте «Ремовские интервью».

Российские войска в течение суток — с утра 27 по утро 28 октября — нанесли 50 ударов по 26 населённым пунктам в 14 территориальных общинах Сумской области. В результате атак пострадали двое мужчин.

В результате очередного российского обстрела полностью уничтожена производственная фабрика украинского бренда женской одежды Helena.Mikhnich. О потере производства сообщили словами: «Фабрики больше нет».

Ранее Россия атаковала предприятие по производству продуктов питания в Одесской области.

Также РФ во время атаки на Киев уничтожила офис украинского бренда Nika Zemlyanikina.

Кроме того, российский обстрел повредил производственные мощности бренда Harvest clothing.

Читай нас в