Под Мангушем благодаря мобилизованному оккупанту был уничтожен командный пункт россиян

Партизанское движение «АТЕШ» заявило об уничтожении командного пункта и нанесении ударов по другим военным объектам российских войск вблизи временно оккупированного Мангуша в Донецкой области. Координаты позиций, по данным движения, передал российский военнослужащий, который начал сотрудничать с партизанами из-за издевательств со стороны командиров.

Как удалось обнаружить военные объекты

По информации партизан, их агентом стал российский военный, мобилизованный в 2022 году. Он самостоятельно вышел на связь с представителями движения из-за систематических издевательств со стороны командования.

Полученные от него данные помогли установить расположение отдельных позиций российских войск и целого военного узла. По утверждению «АТЕШ», в него входили командный пункт и полевые склады боеприпасов.

Какие последствия имела атака

В движении сообщили, что оперативно передали координаты обнаруженных объектов Силам обороны Украины, после чего по ним были нанесены удары.

По заявлению «АТЕШ», в результате атаки были уничтожены командный пункт и пусковые установки российских войск. Партизаны также утверждают, что удар нарушил военную связь и систему управления оккупантов, а также снизил их огневые возможности на этом участке фронта.

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