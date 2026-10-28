Під Мангушем завдяки мобілізованому окупанту знищено командний пункт росіян

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Партизанський рух «АТЕШ» заявив про знищення командного пункту та ураження інших військових об’єктів російських військ поблизу тимчасово окупованого Мангуша на Донеччині. Координати позицій, за даними руху, передав російський військовослужбовець, який почав співпрацювати з партизанами через знущання командирів.

Як вдалося виявити військові об’єкти

За інформацією партизанів, їхнім агентом став російський військовий, мобілізований у 2022 році. Він самостійно вийшов на зв’язок із представниками руху через систематичні знущання з боку командування.

Отримані від нього дані допомогли встановити розташування окремих позицій російських військ і цілого військового вузла. За твердженням «АТЕШ», до нього входили командний пункт і польові склади боєприпасів.

Які наслідки мала атака

У русі повідомили, що оперативно передали координати виявлених об’єктів Силам оборони України, після чого по них завдали ударів.

За заявою «АТЕШ», унаслідок атаки було знищено командний пункт і пускові установки російських військ. Партизани також стверджують, що удар порушив військовий зв’язок і систему управління окупантів, а також знизив їхні вогневі можливості на цій ділянці фронту.

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