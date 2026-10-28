“阿特什”游击队宣布，已摧毁位于顿涅茨克州临时被占领的曼古什附近的俄罗斯军队指挥所，并打击了其他军事设施。 据该组织称，这些阵地的坐标是由一名俄罗斯军人提供的，该军人因遭受指挥官的虐待而开始与游击队合作。

如何发现这些军事设施

据游击队透露，一名2022年被征召入伍的俄罗斯军人成为了他们的线人。由于遭到指挥部的系统性虐待，他主动联系了该组织的代表。

从他那里获得的情报帮助确定了俄军部分阵地以及整个军事节点的具体位置。据“阿特什”组织称，该军事节点包括指挥所和野战弹药库。

此次袭击产生了什么后果

该组织表示，已迅速将发现目标的坐标转交乌克兰国防军，随后乌军对这些目标实施了打击。

据“阿特什”声明，此次袭击摧毁了俄军的指挥所和发射装置。 游击队还声称，此次打击破坏了占领军的军事通信和指挥系统，并削弱了他们在该战线段的火力能力。

需要指出的是，此前无人机曾袭击了位于俄罗斯图拉州的“阿佐特”化工厂。

与此同时，利佩茨克市传出爆炸声，据报机场附近发生火灾。

10月27日，在普京出席的莫斯科天然气出口国论坛（GASEX）期间，侵略国的防空部队在俄罗斯首都上空击落了至少16架无人机。

10月26日及27日凌晨，乌克兰国防军部队对卢甘斯克、顿涅茨克和扎波罗热州的俄罗斯占领军军事设施实施了成功打击。

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