ВСУ стабилизировали фронт в Запорожской области и отбили утраченные территории

В 2026 году Силы обороны Украины стабилизировали линию фронта на юге и восстановили контроль над большей частью территорий, чем потеряли. По оценке аналитика, действия украинских военных на Запорожском направлении нивелировали предыдущие успехи российских войск и сорвали их планы по наступлению на Днепр.

Он отмечает, что российская армия продолжает наступление в районе Гуляйполя на фронте шириной 30 километров, однако темпы продвижения остаются невысокими. Россия задействовала на этом участке три армии — 35-ю, 36-ю и 5-ю, а также 68-й армейский корпус.

При этом на востоке российские войска перешли к обороне (там действует 29-я армия), а на западе, в сторону Орехова, ведут ограниченные наступательные действия силами 58-й армии.

«Таким образом, основные усилия России, как и прежде, сосредоточены на участке между Терноватым и Гуляйполем. Продвижение здесь происходит медленно и основано на тактике глубокого проникновения, цель которой — выйти к дороге Орехов — Новониколаевка. Фронтальное наступление на Орехов, начавшееся летом с попыток проникновения, сейчас, судя по всему, теряет силу из-за успешных действий украинских сил по укреплению своих позиций», — отмечает аналитик.

Он отмечает, что в этом году украинским войскам удалось остановить российское наступление к югу от Запорожья и оттеснить противника из района к северу от Степногорска. Одновременно с этим ВСУ оказывают давление на северный фланг российской группировки в районе Гуляйполя и приближаются к Великой Новоселке.

«Украинские силы свели на нет успехи, достигнутые Россией на этом направлении в 2025 году, вернув контроль над берегами реки Мокрые Ялы, а также над второй линией обороны, проходящей в направлении Запорожья», — отмечает Молен.

Он отмечает, что успехи ВСУ на этих участках «позволили устранить угрозу российского наступления в направлении Покровского, Новониколаевки и восточной части Запорожской области, а также в сторону Павлограда и Днепра».

Об этом пишет французский OSINT-аналитик Клеман Молен, отмечая, что успехи ВСУ сорвали планы россиян по наступлению на Днепропетровскую область.

Билецкий анонсировал новые успехи ВСУ на фронте в ближайшее время.

ВСУ успешно провели контратаку на нескольких участках фронта — ISW.

Читай нас в