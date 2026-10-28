W 2026 roku Siły Obronne Ukrainy ustabilizowały linię frontu na południu i odzyskały kontrolę nad większym obszarem niż ten, który utraciły. Według oceny analityka działania ukraińskich sił zbrojnych na kierunku zaporoskim zniwelowały wcześniejsze osiągnięcia wojsk rosyjskich i pokrzyżowały ich plany dotyczące ofensywy na Dniepr.

Zaznacza on, że armia rosyjska kontynuuje ofensywę w pobliżu Huliaipola na froncie o szerokości 30 kilometrów, jednak tempo posuwania się naprzód pozostaje niewielkie. Rosja zaangażowała na tym odcinku trzy armie – 35., 36. i 5., a także 68. korpus armii.

Jednocześnie na wschodzie wojska rosyjskie przeszły do obrony (działa tam 29. armia), a na zachodzie, w kierunku Orichowa, prowadzą ograniczone działania ofensywne siłami 58. armii.

„W ten sposób główne wysiłki Rosji, podobnie jak dotychczas, skupiają się na odcinku między Ternowatym a Huliajpol. Postępy w tym rejonie są powolne i opierają się na taktyce głębokiego penetracji, której celem jest dotarcie do drogi Orichów – Nowomykolaivka. Frontalna ofensywa na Orichów, która rozpoczęła się latem od prób penetracji, obecnie, jak się wydaje, traci na sile z powodu skutecznych działań sił ukraińskich mających na celu umocnienie swoich pozycji” – zauważa analityk.

Zaznacza on, że w tym roku ukraińskim siłom zbrojnym udało się powstrzymać rosyjską ofensywę na południe od Zaporoża oraz wyprzeć przeciwnika z obszaru na północ od Stepnogorska. Jednocześnie Siły Zbrojne Ukrainy wywierają presję na północny flank rosyjskiego ugrupowania w rejonie Huliaipola i zbliżają się do Wielkiej Nowosilki.

„Siły ukraińskie zniweczyły sukcesy osiągnięte przez Rosję na tym kierunku w 2025 roku, odzyskując kontrolę nad brzegami rzeki Mokri Yali, a także nad drugą linią obrony biegnącą w kierunku Zaporoża” – zauważa Molen.

Zaznacza on, że sukcesy Sił Zbrojnych Ukrainy na tych odcinkach „pozwoliły wyeliminować zagrożenie rosyjskiej ofensywy w kierunku Pokrowskiego, Nowomykolaivki i wschodniej części obwodu zaporoskiego, a także w stronę Pawłogradu i Dniepru”.

O tym pisze francuski analityk OSINT Clément Molen, zaznaczając, że sukcesy Sił Zbrojnych Ukrainy pokrzyżowały plany Rosjan dotyczące ofensywy na obwód dniepropetrowski.

Biletsky zapowiedział kolejne sukcesy Sił Zbrojnych Ukrainy na froncie w najbliższym czasie.

Siły Zbrojne Ukrainy przeprowadziły udane kontrataki na kilku odcinkach frontu — ISW.

Czytaj nas na