Білецький анонсував нові успіхи ЗСУ на фронті найближчим часом

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Командувач Угруповання військ «Центр», бригадний генерал Андрій Білецький заявив, що вже найближчим часом Україна може досягти нових успіхів на фронті. За його словами, за своїм масштабом і результатами вони можуть бути співмірними з операцією «Вівальді».

"Чи можна було б більше? Можна і зараз. Мало того, я вам заспойлерю, що в найближчий час Україна отримає досить співмірні з "Вівальді" позитивні результати. Це буде, я думаю, протягом місяця-півтора", – сказав він на пресконференції у Харкові, передає кореспондент агентства "Інтерфакс-Україна".

Командувач додав, що "найближчим часом ми ще однозначно порадуємо Україну".

Білецький висловив переконання, що українські сили могли б продовжувати наступальні дії, однак для цього потрібно, аби Генеральний штаб ЗСУ визначив основну ділянку і зосередив там наступальне угруповання. Зокрема, бригадний генерал нагадав, що цьогоріч були спроби створити наступальне угруповання на Очеретинському напрямку, де є певні просування і успіхи.

"(...( але треба не порівнювати спроможності одного-єдиного корпусу в обороні зі спроможностями стратегічного угруповання", – пояснив він.

"Вівальді" – наступальна операція Третього армійського корпусу під командуванням бригадного генерала Андрія Білецького. За весь час операції Сили оборони повернули під повний контроль України 16 н. п. і звільнили 277 км². Втрати ворога становлять 8000 солдатів рф.

Операція здійснювалася силами бійців Третьої штурмової бригади, 60-ї ОМБр, 125-ї ОВМБр, 3-го ОРБ, 25-го ОПТБ та 21-го ОПБпС "KRAKEN", а також приданих підрозділів: 66-ї ОМБр, 3-го прикордонного загону, 10-го мобільного прикордонного загону "Дозор", тактичних груп 8-го полку ССО, "Lasar's Group" НГУ, К-2 СБС та безпілотних підрозділів ЦСО "А".

Про це повідомляє Інтерфакс-Україна.

Андрій Білецький очолить нове угруповання військ «Центр».

Командир Третього армійського корпусу Андрій Білецький записав відеозвернення безпосередньо зі Святогірська. Він заявив, що місто залишається під контролем українських військових, і таким чином спростував заяви російського керівництва про нібито захоплення населеного пункту.

Президент Володимир Зеленський повідомив про посилення українських позицій на Донеччині завдяки створенню двох оновлених угруповань. Їхніми командувачами стануть Герої України Денис Прокопенко та Андрій Білецький. Також Зеленський повідомив, що нагородив Білецького «Золотою Зіркою» Героя України.

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