Командующий Группировкой войск «Центр», бригадный генерал Андрей Билецкий заявил, что уже в ближайшее время Украина может добиться новых успехов на фронте. По его словам, по своим масштабам и результатам они могут быть сопоставимы с операцией «Вивальди».

«Можно ли было бы добиться большего? Можно и сейчас. Более того, я вам раскрою секрет: в ближайшее время Украина получит положительные результаты, вполне сопоставимые с «Вивальди». Это произойдет, я думаю, в течение месяца-полутора», – сказал он на пресс-конференции в Харькове, передает корреспондент агентства «Интерфакс-Украина».

Командующий добавил, что «в ближайшее время мы еще однозначно порадуем Украину».

Билецкий выразил убеждение, что украинские силы могли бы продолжать наступательные действия, однако для этого необходимо, чтобы Генеральный штаб ВСУ определил основной участок и сосредоточил там наступательную группировку. В частности, бригадный генерал напомнил, что в этом году были попытки создать наступательную группировку на Очеретинском направлении, где наблюдаются определенные продвижения и успехи.

«(... но нельзя сравнивать возможности одного-единственного корпуса в обороне с возможностями стратегической группировки», – пояснил он.

«Вивальди» — наступательная операция Третьего армейского корпуса под командованием бригадного генерала Андрея Билецкого. За всё время операции Силы обороны вернули под полный контроль Украины 16 населённых пунктов и освободили 277 км². Потери врага составляют 8000 солдат РФ.

Операция проводилась силами бойцов Третьей штурмовой бригады, 60-й ОМБр, 125-й ОВМБр, 3-го ОРБ, 25-го ОПТБ и 21-го ОПБпС «KRAKEN», а также приданных подразделений: 66-й ОМБр, 3-го пограничного отряда, 10-го мобильного пограничного отряда «Дозор», тактических групп 8-го полка ССО, «Lasar's Group» НГУ, К-2 СБС и беспилотных подразделений ЦСО «А».

Об этом сообщает «Интерфакс-Украина».

Андрей Билецкий возглавит новую группировку войск «Центр».

Командир Третьего армейского корпуса Андрей Билецкий записал видеообращение непосредственно из Святогорска. Он заявил, что город остается под контролем украинских военных, и таким образом опроверг заявления российского руководства о якобы захвате населенного пункта.

Президент Владимир Зеленский сообщил об укреплении украинских позиций в Донецкой области благодаря созданию двух обновленных группировок. Их командующими станут Герои Украины Денис Прокопенко и Андрей Билецкий. Также Зеленский сообщил, что наградил Билецкого «Золотой звездой» Героя Украины.

Алена Шевцова, генеральный директор компании Sends, будет модерировать панельную дискуссию на уровне руководителей на 17-м Middle East Banking Innovation Summit (MEBIS 2026), который состоится 16–17 сентября в Jumeirah Emirates Towers в Дубае.

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