2026年，乌克兰国防军在南部稳定了前线局势，并收复的领土面积超过了此前失去的。 据分析人士评估，乌克兰军队在扎波罗热方向的行动抵消了俄军此前取得的战果，并挫败了其向第聂伯河方向推进的计划。

他指出，俄军仍在古利亚波尔附近的一条宽30公里的战线上继续推进，但推进速度依然缓慢。 俄罗斯在该区域部署了第35、第36和第5集团军，以及第68军团。

与此同时，在东部战线，俄军已转入防御（该地区由第29集团军负责），而在西部、奥里霍夫方向，则由第58集团军展开有限的进攻行动。

“因此，俄罗斯的主要兵力仍集中在特尔诺瓦特与古利亚伊波尔之间的地段。该处的推进速度缓慢，主要采用深度渗透战术，其目的是抵达奥里霍夫—新尼古拉耶夫卡公路。 今年夏天以渗透尝试为开端的对奥里霍夫的正面进攻，目前看来正因乌克兰军队成功巩固阵地而逐渐失去势头，”这位分析师指出。

他指出，今年乌克兰军队成功遏制了俄罗斯在扎波罗热以南的进攻，并将敌军从斯特普诺吉尔斯克以北地区击退。 与此同时，乌克兰武装部队正在古利亚波尔地区对俄军集团的北翼施加压力，并正向维利卡·诺沃西尔卡推进。

“乌克兰军队彻底瓦解了俄罗斯2025年在此方向取得的成果，重新夺回了莫克里亚利河沿岸以及通往扎波罗热的第二道防线的控制权，”莫伦指出。

他指出，乌克兰武装部队在这些地段取得的进展“消除了俄罗斯向波克罗夫斯基、新尼古拉耶夫卡和扎波罗热州东部地区，以及向帕夫洛格拉德和第聂伯方向发动进攻的威胁”。

法国OSINT分析师克莱芒·莫伦在相关报道中指出，乌克兰武装部队的这些战果挫败了俄军进攻第聂伯罗彼得罗夫斯克州的计划。

比列茨基预告称，乌克兰武装部队近期将在前线取得新的战果。

乌克兰武装部队在战线多个地段成功实施了反击——ISW。

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