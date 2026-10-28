Российские спецслужбы в сети маскируются под партизанское движение АТЕШ

Российские спецслужбы в интернете выдают себя за представителей партизанского движения «АТЕШ», используя его название для маскировки своей деятельности.

«В чатах других движений, в частности «Свободы России», появились аккаунты, которые выдают себя за «АТЕШ» и предлагают написать боту. Это не «АТЕШ». В «АТЕШ» нет никаких ботов. Такие сообщения — ловушка, чтобы выявить тех, кто хочет помочь», — отмечают партизаны.

Как отмечается, одним из таких фейковых ботов является @Svysnoy_Ateshhbot. Его название похоже на настоящее, но написано с ошибкой.

В «АТЕШ» подчеркивают, что их единственный официальный контакт — @Svyaznoy_Atesh.

Об этом «АТЕШ» сообщил в Telegram.

«АТЕШ» заявил о новой схеме вербовки в армию РФ в Донецке.

Партизаны «АТЕШ» уничтожили башни связи оккупантов в Белгородской области РФ.

Ранее агенты военного движения «АТЕШ» вывели из строя три железнодорожных шкафа возле населенных пунктов Луганское в Донецкой области, а также Розовка и Молочанск в Запорожской области.

Агенты партизанского движения «АТЕШ» вывели из строя башню связи с установленным на ней комплексом радиоэлектронной борьбы возле села Подгорное в Россошанском районе Воронежской области РФ. Ликвидация этого объекта критически снизила возможности оккупантов по мониторингу пространства и блокированию сигналов в регионе.

Агенты партизанского движения «АТЕШ» заявили о диверсии на железнодорожной станции Лиски в Воронежской области России. По их данным, поврежден грузовой тепловоз, использовавшийся для перевозки военных грузов. Инцидент, как утверждают партизаны, нарушил снабжение российских оккупационных войск на Купянском направлении.

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