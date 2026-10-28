俄罗斯特工机构在互联网上冒充游击组织“阿特什”（ATEŠ）的代表，利用该组织的名称来掩盖其活动。

“在其他运动的聊天群中，特别是‘俄罗斯自由’的聊天群里，出现了自称‘阿特什’的账号，并诱导用户给机器人发消息。这并非‘阿特什’。 ‘阿特什’没有任何机器人。此类消息是陷阱，旨在诱捕那些想要提供帮助的人，”游击队员们指出。

据指出，其中一个此类虚假机器人账号是@Svysnoy_Ateshhbot。其名称与真实账号相似，但拼写有误。

“阿特什”强调，他们唯一的官方联系方式是@Svyaznoy_Atesh。

“阿特什”已在Telegram上发布了这一消息。

“阿特什”组织披露了俄罗斯军队在顿涅茨克实施的新一轮征兵骗局。

“阿特什”游击队摧毁了位于俄罗斯别尔哥罗德州的占领军通信塔。

此前，“阿特什”军事运动的成员在顿涅茨克州卢甘斯克镇附近，以及扎波罗热州罗齐夫卡和莫洛恰ンス克镇附近，破坏了三座铁路通信柜。

“阿特什”游击运动的成员在俄罗斯沃罗涅日州罗索沙区皮德吉尔内村附近，摧毁了一座安装有电子战系统的通信塔。 该设施的摧毁极大地削弱了占领军在该地区进行空间监测和信号干扰的能力。

“阿特什”游击队成员宣称在俄罗斯沃罗涅日州利斯基火车站实施了破坏行动。据其消息，一辆用于运输军用物资的货运柴油机车遭到损毁。 游击队员称，此次事件打乱了俄罗斯占领军在库皮扬斯克方向的补给线。

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