Rosyjskie służby specjalne podają się w internecie za przedstawicieli ruchu partyzanckiego „ATESZ”, wykorzystując jego nazwę do maskowania swojej działalności.

„Na czatach innych ruchów, w szczególności „Swobody Rosji”, pojawiły się konta podszywające się pod „ATESZ” i zachęcające do pisania do bota. To nie jest „ATESZ”. W „ATESZ” nie ma żadnych botów. Takie wiadomości to pułapka mająca na celu wykrycie osób, które chcą pomóc” – zauważają partyzanci.

Jak wskazano, jednym z takich fałszywych botów jest @Svysnoy_Ateshhbot. Jego nazwa jest podobna do prawdziwej, ale zawiera błąd.

W „ATESZ” podkreślają, że ich jedynym oficjalnym kontaktem jest @Svyaznoy_Atesh.

Informację tę „ATESZ” opublikował na Telegramie.

„ATESH” poinformował o nowym schemacie rekrutacji do armii Rosji w Doniecku.

Partyzanci z „ATESZ” zniszczyli wieże łączności okupantów w obwodzie biełgorodzkim w Rosji.

Wcześniej agenci ruchu partyzanckiego „ATESZ” unieruchomili trzy szafy telekomunikacyjne w pobliżu miejscowości Łuhanske w obwodzie donieckim, a także w Roziwce i Molochansku w obwodzie zaporoskim.

Agenci ruchu partyzanckiego „ATESZ” unieruchomili wieżę łącznościową z zainstalowanym na niej kompleksem walki radioelektronicznej w pobliżu wsi Podgórne w rejonie Rossosha w obwodzie woroneżskim Federacji Rosyjskiej. Zniszczenie tego obiektu znacznie ograniczyło możliwości okupantów w zakresie monitorowania przestrzeni i blokowania sygnałów w regionie.

Agenci ruchu partyzanckiego „ATESZ” poinformowali o akcji dywersyjnej na stacji kolejowej Liski w obwodzie woroneżskim w Rosji. Według ich danych uszkodzono lokomotywę towarową, która była wykorzystywana do przewozu ładunków wojskowych. Incydent ten, jak twierdzą partyzanci, zakłócił zaopatrzenie rosyjskich wojsk okupacyjnych na kierunku Kupiańsk.

Czytaj nas na