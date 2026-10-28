Золотые запасы РФ сокращаются уже десятый месяц подряд и в сентябре снизились ещё на 6,2 тонны — до 2 260 тонн, что является самым низким показателем с конца 2019 года. Об этом 28 октября сообщила Служба внешней разведки Украины.

По данным СВР, Кремль вынужден распродавать драгоценный металл для покрытия растущего бюджетного дефицита, вызванного падением нефтегазовых доходов и высокими военными расходами.

В целом с декабря 2025 года физические объемы золотого резерва РФ сократились на 62 тонны (2,7%), а международные резервы агрессора по состоянию на 9 октября сократились до $723,5 млрд (на $45,5 млрд по сравнению с началом сентября). Из-за замораживания западными странами большей части иностранных активов Российского центрального банка основными доступными ликвидными ресурсами Москвы остаются монетарное золото и активы в китайских юанях.

Источник: Служба внешней разведки Украины / «АрмияInform»

Центральный банк России уже десятый месяц подряд сокращает золотые резервы, чтобы помочь покрыть дефицит государственного бюджета. С декабря 2025 года запасы золота сократились примерно на 62 тонны — это самое значительное сокращение со времён финансового кризиса 1998 года.

Между тем российское золото всё активнее поступает в Китай, поскольку после начала полномасштабной войны против Украины российским поставщикам стало сложнее продавать его на западных рынках.

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