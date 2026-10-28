В Краматорской и Славянской общинах до сих пор остаются 49 тысяч человек

В Краматорской и Славянской городских общинах Донецкой области в настоящее время проживает около 49 тысяч гражданских жителей.

«Сейчас больше всего людей остаётся в Краматорской общине – 26,5 тыс. человек, и в Славянской общине – 22,5 тыс.», – сказал Петлин.

Он отметил, что в этих территориальных общинах в настоящее время по сравнению с сентябрем масштабы эвакуации немного сократились, но это крупнейшие общины в области, «поэтому, конечно, эвакуация оттуда по сравнению с другими общинами в целом более масштабна».

По словам Петлина, в регионе ежедневно работают эвакуационные группы — это один экипаж ГСЧС «Феникс», около 12–14 экипажей национальной полиции «Белый ангел» и от 10 до 15 экипажей волонтеров ежедневно.

«За октябрь из Краматорской общины у нас эвакуировалось около 3,5 тыс., а из Славянской общины — 1,75 тыс. человек», — констатировал представитель ОГА.

Об этом на онлайн-брифинге сообщил представитель Донецкой ОГА Дмитрий Петлин, передает корреспондент «Укринформа».

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