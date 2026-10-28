W gminach Kramatorsk i Słowiańsk nadal przebywa 49 tysięcy osób

W gminach miejskich Kramatorska i Słowiańska w obwodzie donieckim mieszka obecnie około 49 tysięcy cywilów.

„Obecnie najwięcej osób pozostało w gminie Kramatorsk – 26,5 tys. osób, a w gminie Słowiańsk – 22,5 tys.” – powiedział Petlin.

Zaznaczył, że w tych gminach liczba ewakuowanych osób nieco spadła w porównaniu z wrześniem, ale są to największe gminy w obwodzie, „dlatego oczywiście ewakuacja stamtąd, w porównaniu z innymi gminami, jest ogólnie większa”.

Według słów Petlina w regionie codziennie działają grupy ewakuacyjne – jest to jedna ekipa Państwowej Służby Ratowniczej „Feniks”, około 12–14 ekip policji krajowej „Biały Anioł” oraz od 10 do 15 ekip wolontariuszy dziennie.

„W październiku z gminy Kramatorsk ewakuowano około 3,5 tys., a z gminy Słowiańsk – 1,75 tys. osób” – stwierdził przedstawiciel administracji obwodowej.

Informację tę przekazał podczas briefingu online przedstawiciel Administracji Obwodowej w Doniecku Dmytro Petlin, jak donosi korespondent agencji Ukrinform.

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