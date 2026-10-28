У Краматорській та Слов’янській громадах досі залишаються 49 тисяч людей

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У Краматорській та Слов’янській міських громадах Донецької області наразі проживають близько 49 тисяч цивільних мешканців.

«Наразі найбільше у нас залишається у Краматорській громаді – 26,5 тис. осіб, та у Слов’янській громаді – 22,5 тис.», - сказав Петлін.

Він зазначив, що у цих територіальних громадах наразі у порівнянні з вереснем трошки зменшилася евакуація, але це найбільші громади в області, «тому, звісно, евакуація звідти у порівнянні з іншими громадами, вона більше загалом».

За словами Петліна, в регіоні щодня працюють евакуаційні групи – це один екіпаж ДСНС «Фенікс», десь 12-14 екіпажів національної поліції «Білий янгол» та волонтерів від 10 до 15 екіпажів щоденно.

«За жовтень з Краматорської громади у нас евакуювалося близько 3,5 тис., а зі Слов’янської громади – 1,75 тис. осіб», - констатував представник ОВА.

Про це на онлайн-брифінгу повідомив представник Донецької ОВА Дмитро Петлін, передає кореспондент Укрінформу.

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