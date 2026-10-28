Rezerwy złota Federacji Rosyjskiej maleją już dziesiąty miesiąc z rzędu, a we wrześniu spadły o kolejne 6,2 tony — do 2 260 ton, co stanowi najniższy poziom od końca 2019 roku. Informację tę podała 28 października Służba Wywiadu Zagranicznego Ukrainy.

Według danych Służby Wywiadu Zagranicznego Kreml jest zmuszony do wyprzedaży tego metalu szlachetnego w celu pokrycia rosnącego deficytu budżetowego spowodowanego spadkiem dochodów z ropy i gazu oraz wysokimi wydatkami wojskowymi.

Ogółem od grudnia 2025 r. fizyczne zasoby rezerw złota RF zmniejszyły się o 62 tony (2,7%), a rezerwy międzynarodowe agresora na dzień 9 października zmniejszyły się do 723,5 mld dolarów (o 45,5 mld dolarów w porównaniu z początkiem września). W związku z zamrożeniem przez kraje zachodnie większości zagranicznych aktywów rosyjskiego banku centralnego, głównymi dostępnymi zasobami płynnymi Moskwy pozostają złoto monetarne oraz aktywa w chińskich juanach.

Źródło: Służba Wywiadu Zagranicznego Ukrainy / „ArmiaInform”

Rosyjski bank centralny już dziesiąty miesiąc z rzędu zmniejsza rezerwy złota, aby pomóc pokryć deficyt budżetu państwa. Od grudnia 2025 r. zapasy złota zmniejszyły się o około 62 tony — jest to największy spadek od czasu kryzysu finansowego w 1998 r.

Tymczasem rosyjskie złoto coraz częściej trafia do Chin, ponieważ po rozpoczęciu wojny na pełną skalę przeciwko Ukrainie rosyjskim dostawcom trudniej jest sprzedawać je na rynkach zachodnich.

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