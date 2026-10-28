视频：无人机袭击了俄罗斯图拉州的“阿佐特”化工厂

10月28日夜间，在俄罗斯图拉州的新莫斯科斯克市，无人机袭击了“阿佐特”化工厂，随后该厂发生火灾。 当地居民还报告称，市内弥漫着刺鼻的气味。该工厂对俄罗斯军工复合体具有重要意义。

新莫斯科“阿佐特”股份公司是俄罗斯最大的化工企业之一。该厂位于图拉州，自2002年起隶属于“欧罗化工”控股集团。 该企业专门生产矿物肥料和化工产品。据公司官网信息显示，该厂成立于1933年，现有员工超过2900人。

该企业主要产品包括：

氨；

硝酸铵；

尿素；

硝酸；

甲醇；

其他种类氮肥和化工原料。

其中部分产品具有双重用途：不仅用于农业和化工领域，还用于军工材料的生产。

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据乌克兰对外情报局消息，新莫斯科的“阿佐特”公司曾向下诺夫哥罗德州杰尔任斯克的斯维尔德洛夫工厂供应硝酸。该工厂生产用于满足俄罗斯军工需求的爆炸物。

据乌克兰情报部门消息，自全面战争爆发以来，从新莫斯科市向斯维尔德洛夫工厂运送了约5000吨硝酸。 该物质主要用于生产奥克托根和六亚硝基苯——这两种爆炸物被广泛应用于弹药制造。

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硝酸是生产爆炸物的重要化学原料。该企业生产的硝酸铵既可作为肥料，也可在某些工业混合物中用作爆炸物的成分。

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新莫斯科夫斯克遭遇袭击后，有报告称可能发生了氨气泄漏。地区“自然”服务局和俄罗斯联邦消费者权益保护与监督局实验室已赶赴该市，对空气质量进行检测。当地居民被呼吁尽可能居家避险。

据OSINT频道“World Military”报道，从已公开的画面来看，该企业内可能有一台AM-70型氨生产装置正在燃烧。

来源：Exilenova+

与此同时，利佩茨克市传出爆炸声，据报机场附近发生火灾。

10月27日，在普京出席的莫斯科天然气出口国论坛（GECF）期间，侵略国的防空部队在俄罗斯首都上空击落了至少16架无人机。

10月26日及27日凌晨，乌克兰国防军部队对卢甘斯克、顿涅茨克和扎波罗热地区的俄罗斯占领军军事设施实施了成功打击。

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