10月27日，来自奥列什科的军人兼摄像师弗拉基米尔·奥伯塔斯在赫尔松不幸遇难。遇难当天，他正在协助记者开展工作。 入伍前，奥伯塔斯以摄影师和摄像师的身份为人所知；在俄罗斯发动全面入侵后，他加入了乌克兰国防军。

德米特罗·沃罗诺夫表示，由于奥伯塔斯担任摄影师和摄像师的工作，他在奥列什基广为人知。他还曾在前市长的新闻中心工作。

“在奥列什基，恐怕所有人都认识他，因为再也找不到比他更出色的摄影师和摄像师了……他曾在我手下的新闻中心工作，总是开朗友善，”德米特里·沃罗诺夫在消息中写道。

据这位前市长称，弗拉基米尔·奥伯塔斯在赫尔松因一场悲剧性事件不幸遇难，事发当天他正在协助记者开展工作。

在俄罗斯全面入侵开始后，弗拉基米尔·奥伯塔斯加入了乌克兰国防军。

据德米特里·沃罗诺夫介绍，这位军人曾成功操作无人机，随后调入公共关系部门。

奥伯塔斯在服兵役的同时，还协助记者开展工作。他的牺牲是奥莱什克镇的一大损失，当地人至今仍将他视为一位才华横溢的专业人士，一位开朗友善的人。

奥列什基市前市长德米特里·沃罗诺夫在Facebook上通报了弗拉基米尔·奥伯塔斯遇难的消息。

10月26日，俄罗斯无人机袭击帕夫洛格勒，导致41岁的DTEK能源公司员工瓦伦丁·科特列夫斯基遇难。该公司通报了这位同事的死讯，并向其亲属和亲友表示哀悼。

国家能源与公用事业监管委员会前主席瓦列里·塔拉西乌克不幸遇难。其死亡的具体情况目前尚未明确。

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