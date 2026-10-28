W Chersoniu zginął żołnierz i operator wideo z Oleszok, Włodzimierz Obertas

27 października w Chersoniu zginął tragicznie żołnierz i operator wideo z Oleszok, Włodzimierz Obertas. W dniu swojej śmierci pomagał dziennikarzom w pracy. Przed rozpoczęciem służby Obertas był znany jako fotograf i operator kamery, a po pełnej inwazji Rosji wstąpił do Sił Obronnych Ukrainy.

Dmytro Woronow opowiedział, że Obertas był dobrze znany w Oleszach dzięki swojej pracy jako fotograf i operator wideo. Pracował również w centrum prasowym byłego burmistrza.

„To osoba, którą w Oleszkach znają chyba wszyscy, bo lepszego fotografa i operatora wideo nie dało się znaleźć… To osoba, która pracowała u mnie w centrum prasowym, zawsze wesoła i życzliwa” – czytamy w oświadczeniu Dmytro Woronowa.

Według byłego burmistrza Włodzimierz Obertas zginął w Chersoniu w tragicznych okolicznościach, a tego dnia pomagał dziennikarzom w wykonywaniu ich pracy.

Po rozpoczęciu pełnej inwazji rosyjskiej Włodzimierz Obertas wstąpił do Sił Obronnych Ukrainy.

Jak opowiedział Dmytro Woronow, żołnierz z powodzeniem kierował dronami, a następnie przeniósł się do jednostki ds. kontaktów z opinią publiczną.

Obertas łączył służbę wojskową z pomocą dziennikarzom. Jego śmierć była wielką stratą dla Oleszok, gdzie zapamiętano go jako utalentowanego specjalistę, wesołego i życzliwego człowieka.

O śmierci Włodzimierza Obertasa poinformował na Facebooku były burmistrz Oleszok Dmytro Woronow.

26 października w wyniku uderzenia rosyjskiego drona w Pawłohrad zginął 41-letni pracownik DTEK Energo, Walentyn Kotelewski. Firma poinformowała o śmierci kolegi i złożyła kondolencje jego rodzinie i bliskim.

W tragicznych okolicznościach zginął były szef Krajowej Komisji Regulacji Energetyki i Usług Komunalnych Walerij Tarasjuk. Okoliczności jego śmierci nie zostały na razie wyjaśnione.

Czytaj nas na