В Херсоне погибли военнослужащий и видеооператор из Олешек Владимир Обертас

27 октября в Херсоне трагически погиб военнослужащий и видеооператор из Олешек Владимир Обертас. В день гибели он помогал журналистам в их работе. До начала службы Обертас был известен как фотограф и видеооператор, а после полномасштабного вторжения России вступил в ряды Сил обороны Украины.

Дмитрий Воронов рассказал, что Обертаса хорошо знали в Олешках благодаря его работе фотографом и видеооператором. Он также работал в пресс-центре бывшего городского головы.

«Это человек, которого в Олешках, пожалуй, знают все, ведь лучшего фотографа и видеооператора и искать не приходилось… Это человек, который работал у меня в пресс-центре, всегда веселый и доброжелательный», — говорится в сообщении Дмитрия Воронова.

По словам экс-мэра, Владимир Обертас погиб в Херсоне при трагических обстоятельствах, а в тот день помогал журналистам выполнять их работу.

После начала полномасштабного российского вторжения Владимир Обертас вступил в ряды Сил обороны Украины.

Как рассказал Дмитрий Воронов, военный успешно управлял беспилотниками, а впоследствии перевелся в подразделение по связям с общественностью.

Обертас совмещал военную службу с помощью журналистам. Его гибель стала тяжелой утратой для Олешко, где его помнят как талантливого специалиста, веселого и доброжелательного человека.

О гибели Владимира Обертаса сообщил бывший мэр Олешек Дмитрий Воронов в Facebook.

26 октября в результате удара российского беспилотника по Павлограду погиб 41-летний сотрудник ДТЭК Энерго Валентин Котелевский. В компании сообщили о гибели коллеги и выразили соболезнования его родным и близким.

Бывший глава Национальной комиссии по регулированию энергетики и коммунальных услуг Валерий Тарасюк трагически погиб. Обстоятельства его гибели пока не уточняются.

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