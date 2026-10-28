在“维莱斯”行动结束后，乌克兰军方未发现俄罗斯部队在哈尔科夫州库皮扬斯克方向有新的成功渗透。 与此同时，该市境内既有乌克兰守军，也有此前已在该市北部地区站稳脚跟的俄罗斯军人。

联合部队发言人维克多·特雷古博夫在电视直播中通报了这一情况。

据他介绍，俄军通过戈卢比夫卡地区渗透至库皮扬斯克，特别是利用输油管道进行隐蔽行动。结果，人数仅为几十人的小分队成功抵达该市北部地区并在那里站稳脚跟。

“维莱斯”行动旨在彻底摧毁俄军用于渗透的管道。该行动实施后，未再发现敌军向库皮扬斯克方向进行有效渗透。

特雷古博夫还指出，库皮扬斯克的破坏程度小于沃夫昌斯克。该市仍保留着一些大型建筑，俄军可将其用作掩体和阵地。

此外，该发言人透露，驻扎在哈尔科夫州的俄军中存在来自拉丁美洲、非洲以及（较少见）亚洲国家的雇佣兵。据他介绍，虽然人数不多，但他们是俄军补充兵力的来源之一。

乌克兰国民卫队第2军团“宪章”的官兵正在库皮扬斯克方向实施代号为“维莱斯”的地下特战行动，已向该地区腹地推进了15多公里。 10月27日，指挥官米哈伊洛·德拉帕蒂、伊戈尔·奥博连斯基和帕维尔·帕利萨向乌克兰总统弗拉基米尔·泽连斯基汇报了行动的初步成果。

乌克兰国民卫队第23突击团的官兵G的战士参加了在库皮扬斯克方向开展的“维莱斯”反攻行动，在此期间，乌克兰守军通过地下通道推进了15多公里，并俘虏了30多名俄罗斯军人。

参与“维莱斯”行动的部队包括国民卫队第13旅“宪章”、国民卫队第2军“宪章”麾下的第23独立突击团“R.U.G”突击团、国民卫队“宪章”第2军“拉瓦”无人机系统团、 乌克兰国防部情报总局下属部队，特别是“俄罗斯自由”军团和俄罗斯志愿军军团、第429“阿基里斯”独立无人机旅以及国防军的其他部队。

关注我们在