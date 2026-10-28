После проведения операции «Велес» украинские военные не фиксировали новых успешных проникновений российских подразделений в направлении Купянска Харьковской области. В то же время в городе остаются как украинские защитники, так и российские военные, которым ранее удалось закрепиться в северной части населенного пункта.

Об этом сообщил пресс-секретарь Группировки объединенных сил Виктор Трегубов в эфире телевидения.

По его словам, российские военные проникали в Купянск через район Голубовки, в частности используя трубопровод для скрытого передвижения. В результате небольшим группам численностью в несколько десятков человек удалось добраться до северных районов города и закрепиться там.

Операция «Велес» была направлена на полный вывод из строя трубопровода, который российская армия использовала для инфильтрации. После ее проведения эффективных проникновений противника в направлении Купянска больше не фиксировалось.

Трегубов также отметил, что Купянск разрушен в меньшей степени, чем Волчанск. В городе сохранились капитальные здания, которые российские военные могут использовать в качестве укрытий и позиций.

Кроме того, пресс-секретарь сообщил о присутствии в российских войсках в Харьковской области наемников из стран Латинской Америки, Африки и, реже, Азии. По его словам, их количество невелико, однако они являются одним из источников пополнения личного состава российской армии.

Военнослужащие 2-го корпуса Национальной гвардии Украины «Хартия» проводят подземную спецоперацию «Велес» на Купянском направлении, продвинувшись вглубь территории более чем на 15 километров. О первых результатах операций президенту Украины Владимиру Зеленскому 27 октября доложили командующие Михаил Драпатый, Игорь Оболенский и Павел Палиса.

Бойцы 23-го штурмового полка Н.У.Г приняли участие в контрнаступательной операции «Велес» на Купянском направлении, в ходе которой украинские защитники продвинулись более чем на 15 километров по подземным коммуникациям и взяли в плен более 30 российских военных.

К операции «Велес» присоединились 13-я бригада Национальной гвардии «Хартия», 23-й отдельный штурмовой полк «Р.У.Г» 2-го корпуса НГУ «Хартия», полк беспилотных систем «Лава» 2-го корпуса НГУ «Хартия», подразделения Главного управления разведки Министерства обороны Украины, в частности легион «Свобода России» и Российский добровольческий корпус, 429-я отдельная бригада беспилотных систем «Ахиллес» и другие подразделения Сил обороны.

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